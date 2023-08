Des offres incroyables sont disponibles sur Amazon : économisez jusqu’à -25 % sur une sélection d’ensembles Lego version Marvel et Star Wars

Est-ce une bonne affaire ?

Avec des promotions qui vont jusqu’à -25 %, les différents articles de Lego proposés sont à des prix extraordinairement bas. Pour prendre un exemple, le nano gant de l’Infini, pour les plus grands fans de Marvel, est disponible sur le site pour moins de 70€. Stockx, de son côté, le propose à plus de 100€ ! De quoi faire une économie impressionnante de plus de 30€.

Les différents Lego proposés

Le nano gant de l’Infini (Marvel)

Offrant une réinterprétation en briques LEGO vibrantes, ce gant de l’infini inclut 6 pierres d’infinité, un support robuste et une plaque descriptive. Inspiré du film Avengers de Marvel : Endgame, ce gant de Thanos captivant apporte toute la magie cinématographique dans les foyers, bureaux ou collections LEGO Marvel des passionnés. Ce chef-d’œuvre emblématique de Marvel présente un gant Marvel avec des doigts mobiles et articulés qui peuvent être façonnés dans une multitude de postures. Conçu spécifiquement pour les adultes, cet ensemble offre une expérience de construction relaxante et immersive ainsi qu’une occasion de célébrer votre film Marvel favori.

La hutte de Yoda sur Dagobah ainsi que l’aile du X-wing LEGO Star Wars de Luke Skywalker

Plongez dans l’univers de Star Wars avec cet ensemble LEGO pour adultes. Recréez la scène emblématique de l’entraînement Jedi sur Dagobah avec la hutte de Yoda et l’aile du X-wing de Luke Skywalker émergeant des eaux du marais. Les figurines de Luke Skywalker, Yoda, R2-D2 et un droïde LEGO ajoutent une touche authentique. Le diorama détaillé, accompagné d’une citation de Yoda, est parfait pour les fans et collectionneurs de Star Wars.

Le casque Red 5 Star Wars de Luke Skywalker

Le casque Star Wars en version Lego, c'est possible et pas cher! ©Amazon

Explorez l’univers Star Wars avec cet ensemble LEGO pour adultes, créant le casque emblématique de Luke Skywalker. Reproduisez avec précision tous les détails du casque Red 5 et exposez-le élégamment avec le support inclus. Conçue pour les amateurs passionnés de projets concrets, cette réplique de casque de collection est un incontournable pour les fans de Star Wars. Les modèles d’exposition LEGO Star Wars apportent une touche esthétique à la maison ou au bureau.