Bonne nouvelle pour les barbus : le meilleur rasoir électrique sur le marché est actuellement en promotion, à un prix plus qu’accessible !

Après des vacances festives et une pilosité parfois laissée “au vent”, la rentrée et la fin de l’été nous rappelle parfois qu’il est temps de se raser ou tondre de nouveau. Et cela tombe bien, le meilleur rasoir du marché, de la marque Philips, est actuellement en promotion à pratiquement 10 %. De quoi économiser quelques euros et se refaire une beauté.