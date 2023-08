Profitez-en vite, les airtags d’Apple sont de nouveau en promotion temporairement à un prix imbattable sur le marché !

Pour tous les fans d’Apple, présents partout à travers le monde, cet article saura captiver votre attention. Étant donné les tarifs des smartphones et des divers produits arborant le logo de la pomme, l’une des préoccupations majeures des consommateurs réside dans la possibilité de perdre, voire de subir un vol, de leurs téléphones ou ordinateurs de la marque. Afin de contrer cette problématique, la fameuse marque a développé un système permettant de localiser et de récupérer ses biens perdus, en plus de la capacité à retrouver les appareils de ses proches. Mais attention, si vous souhaitez par exemple mettre un air tag sur le collier de votre chat afin de pouvoir surveiller ses mouvements et aussi pouvoir le retrouver en cas de fugue de plusieurs jours !

Dans cette optique, une double promotion temporaire se présente, vous offrant ainsi l’opportunité de réaliser une excellente acquisition !

À lire aussi

Est-ce une bonne affaire ?

Alors qu’un AirTag coûte plus de 39 euros du côté de Média Markt ou à la Fnac, une promotion de -15 % chez Amazon permet d’en acheter un pour seulement 32.99 euros. Et si vous souhaitez faire plaisir à votre famille ou à des amis, sachez qu’Amazon propose un excellent plan : à l’achat de quatre AirTag, une remise supplémentaire de 19 % vous permettra de les commander pour seulement 109.95 euros, soit 27.25 euros par AirTag. À titre de comparaison, la Fnac propose la même promotion à plus de 118.95€.

Vous doutez de l’utilité de l’accessoire ? Sachez que plus de 72 242 personnes l’ont évalué sur le site d’Amazon à une note exceptionnelle de 4.7/5.

L’Apple AirTag

Une configuration instantanée : la configuration de l’AirTag est incroyablement facile et rapide. Grâce à un simple geste, l’AirTag se connecte instantanément à votre iPhone ou iPad, éliminant tout tracas lors de la mise en place. Vous êtes prêt à l’utiliser en un instant.

©APPLE