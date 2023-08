Afin de préparer votre café en vue de la rentrée, la meilleure cafetière sur le marché avec une incroyable promotion de -57 % !

Un confort et une flexibilité : programmable jusqu’à 24 heures à l’avance, cette cafetière s’adapte à votre emploi du temps. Avec une verseuse en verre spacieuse d’une capacité de 1,25 L (soit 15 tasses), vous pouvez préparer suffisamment de café pour vous et vos invités. Le système stop goutte permet même de se servir une tasse avant la fin du cycle, et ses 1000 Watts assurent une performance rapide et efficace.