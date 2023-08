Besoin de charger votre téléphone et votre ordinateur? Cela tombe bien, ce multiprises à 4 embouts est temporairement à -40% sur Amazon !

Qui n'a jamais connu ce moment compliqué chez soi lorsque votre soeur ou votre conjoint a déjà branché son chargeur de GSM et d'ordinateur dans les deux prises disponibles dans le salon, et que vous êtes obligés d'aller dans votre chambre ou dans la cuisine pour pouvoir utiliser votre ordinateur qui doit lui aussi être chargé? Et bien, nous avons la solution à ce problème, et celle-ci ne coûte que 13.99€.