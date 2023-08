Pour tous les fans d’Apple, ce célèbre chargeur sans-fil est à un prix jamais vu auparavant grâce à une promotion temporaire de plus de 23 % !

Vous êtes à l’extérieur, votre IPhone est déchargé mais vous n’avez pas de prise en vue ? Pas de panique, nous avons la solution pour vous permettre de recharger votre smartphone sans stress et ainsi, pouvoir rester en contact à tout moment avec vos proches. Et c’est bien plus pratique qu’une batterie portable, qui nécessite de prendre son chargeur avec soi ! Avec une technologie chère à Steve Jobs à l’époque, Apple a mis en vente depuis quelque temps déjà le chargeur MagSafe. Grâce à une technologie basée sur les ondes magnétiques, il est donc possible de recharger son téléphone juste en le déposant sur ce chargeur sans-fil.