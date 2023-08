Faire des frites sans utiliser d’huile ? C’est possible grâce à cette friteuse à air Philips en promotion et c’est même excellent !

Est-ce une bonne affaire ?

Disponible pour 83.99€ seulement chez Amazon, la friteuse Philips coûte pourtant plus de 109€ chez Vanden Borre. En achetant via cet article, vous ferez donc une économie importante de plus de 25€. De quoi faire de cette friteuse la numéro 1 des ventes et ainsi lui offrir la splendide note de 4.6/5, grâce à l’évaluation de plus de 6500 personnes.

La friteuse Philips Essential Airfryer

La friteuse à air fonctionne parfaitement pour différents aliments. ©Amazon

Cuisinez sans culpabilité : cette grande friteuse sans huile vous permet de préparer vos plats favoris avec jusqu’à 90 % moins de matières grasses, tout en conservant le croustillant à l’extérieur et la tendresse à l’intérieur.

Simplifiez vos repas : avec une cuve spacieuse de 4,1 L et un panier de 0,8 kg, cette friteuse révolutionne vos habitudes culinaires. Choisissez parmi 7 programmes préréglés sur l’écran tactile et réalisez des frites, des poulets rôtis, des gâteaux et des légumes parfaitement cuisinés.

L’expertise à votre portée : téléchargez l’application NutriU pour des recettes personnalisées et suivez les instructions étape par étape. La technologie Rapid Air circule l’air chaud pour des plats croustillants, tandis que la fonction Fat Removal élimine l’excès de graisse. De plus, le nettoyage est facile grâce aux pièces amovibles lavables au lave-vaisselle. Découvrez une nouvelle façon de cuisiner sainement et savoureusement.