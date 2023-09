Vous avez déjà un rasoir OneBlade, mais êtes à court de lames ? C’est le moment également d’en profiter : elles sont actuellement à -29 % !

Le rasoir Philips à moitié prix (ou presque)

Le rasoir Philips Series 5000 est à seulement 64,99 €, au lieu des 119,99 € habituels (prix catalogue). Au niveau de la concurrence, le même produit est affiché à 80 € chez Media Markt et à 92,27 € à la Fnac, où il est également en promotion. C’est donc une grosse économie que vous faites en passant par Amazon.

Le rasoir électrique ComfortTech est conçu pour offrir une expérience de rasage exceptionnelle. Ses lames auto-affûtées avec des capuchons incurvés coupent les poils en douceur juste au-dessus de la peau. De plus, les têtes flexibles tournent à 360° pour suivre les contours de votre visage, améliorant ainsi le confort de votre peau et garantissant un rasage agréable. Vous pouvez également entretenir votre moustache et vos pattes avec la tondeuse à barbe de précision SmartClick incluse.

L’ergonomie du manche est pensée pour vous offrir une prise en main optimale grâce au caoutchouc antidérapant. De plus, le rasoir est 100 % étanche : vous pouvez opter pour un rasage à sec ou avec du gel ou de la mousse en toute sécurité, même sous la douche. Ce rasoir est sans fil et possède un voyant intuitif à 3 niveaux pour vous indiquer l’état de la batterie : il se charge complètement en une heure et permet 60 minutes de rasage par charge.

Enfin, il est très facile à entretenir, puisqu’il suffit de rincer le rasoir à l’eau, en un clic.

Le rasoir et les lames OneBlade de Philips

Le rasoir OneBlade de Philips est également en promotion : à seulement 40,99 €, il fait un rasoir de voyage ou d’appoint parfait. 4 sabots clipsables, pour un effet “barbe de trois jours”, vous sont fournis en même temps que le rasoir (1, 2, 3 et 5 mm). Un système de protection est également prévu pour être clipsé lorsque vous rasez des parties de votre corps plus sensibles.

Compatibles avec tous les manches OneBlade de chez Philips, les trois lames ne coûtent, quant à elles, que 8,33 € /unité – soit 24,99 € le pack de 3 plutôt que 34,99 € habituellement (prix catalogue). Actuellement numéro 1 des ventes dans la catégorie “beauté”, ce produit ravit les acheteurs et acheteuses, qui lui ont donné la note de 4,7/5 (sur presque 65 000 avis).

Ces lames vous promettent un rasage efficace et agréable, notamment grâce à leur double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis). Elles ont une durée de vie de 4 mois environ.