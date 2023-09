Top 5 des meilleurs après-soleil et guide d’achat 2023 : comment choisir la meilleure crème après-soleil ?

À lire aussi

Le meilleur après-soleil : Posthelios Après-Soleil Hydra Gel Anti-Oxydant

Le soin hydratant Posthelios Après-Soleil Hydra Gel Anti-Oxydant est actuellement en promotion. ©Amazon

Le soin hydratant Posthelios Après-Soleil Hydra Gel Anti-Oxydant est concentré à 76 % en eau thermale de la Roche-Posay. Il est enrichi en aloe vera hydratant et en anti-oxydants aidant à combattre les radicaux libres induits après une exposition au soleil. Dès son application, vous ressentez une sensation de fraîcheur qui apaise immédiatement votre peau échauffée et vos rougeurs. L’absorption est instantanée et ne laisse pas de traces. Vous apprécierez son léger parfum d’amande douce. L’hydratation qu’elle procure dure 48 heures et son petit format de 200 ml permet de l’emmener partout avec vous.

L'après-soleil pas cher : Garnier Ambre Solaire Après-soleil Lait Hydratant Apaisant

Une crème Garnier après-soleil pour permettre à votre peau de récupérer efficacement. ©Amazon

Le lait apaisant Garnier Ambre Solaire Après-soleil est formulé pour nourrir et apaiser la peau après une exposition au soleil, mais aussi pour prolonger le bronzage. Spécialement enrichi à l’aloe vera, il réhydrate votre peau en 24 heures. Sa formule est à base de vitamines et de minéraux connus pour leurs propriétés calmantes et protectrices. Vous apprécierez sa texture fraîche, qui n’est pas grasse et qui ne colle pas lors de l’application. Le soin s’utilise sur le visage et sur le corps. En flacon de 200 ml, il s’emporte aisément dans n’importe quel sac. Enfin, son petit prix est à la portée de toutes les bourses.

Le lait hydratant après-soleil le plus protecteur : Bioderma Photoderm Après-soleil Lait Fraîcheur

La crème Bioderma Photoderm Après-soleil Lait Fraîcheur offre un confort ultime pour la peau. ©Amazon

Avec ses actifs émollients et apaisants, Bioderma Photoderm Après-soleil Lait Fraîcheur est un baume qui réhydrate intensément la peau desséchée par le soleil. Il la prépare également à de futures expositions en optimisant sa protection naturelle face aux UV. Son brevet exclusif Bioprotection Cellulaire de Bioderma permet une protection optimale des cellules de la peau. Il prolonge le bronzage en freinant la desquamation. Sa texture légère facilite l’étalement et apporte une sensation de fraîcheur. Vous pouvez l’utiliser pour le visage comme pour le corps.

La lotion après-soleil la mieux tolérée dermatologiquement : Nivea After Sun Lotion après-soleil hydratante

La crème Nivea offre une qualité extrême. ©Amazon

La lotion After Sun de Nivea est une lotion apaisante qui hydrate intensément les peaux sensibles longuement exposées. Son absorption est très rapide, tandis que sa texture est légère et ne colle pas. Elle est élaborée à base d’aloe vera bio et d’acide hyaluronique, pour une très bonne tolérance cutanée. Après chaque utilisation, vous sentez son action douce et rafraîchissante. Votre peau chauffée et stressée par le soleil redevient automatiquement douce et soyeuse. Grâce à des ingrédients bios, vous pouvez utiliser la crème autant de fois que vous le voulez.

La crème après-soleil qui sent bon : Hawaiian Tropic Après-soleil Silk Hydration Air Soft

La crème Hawaiian Tropic est disponible. ©Amazon

Hawaiian Tropic Après-soleil Silk Hydration Air Soft apaise et adoucit la peau après une journée complète passée au soleil. Il est particulièrement efficace en cas de coup de soleil. Sa texture ultra-légère n’est pas grasse. Quant à sa formule, elle est enrichie d’une lotion très douce à l’aloe vera. Sa formule aux rubans de soie combine gel et lotion. Appréciez son efficacité en sentant votre peau devenir douce, lisse et souple. Grâce à un parfum frais de noix de coco et de papaye, voyagez à chaque application dans les tropiques.

Comment choisir sa crème après-soleil ?

Choisir son lait après-soleil ne se fait pas sans réfléchir : les peaux exposées au soleil souffrent et réclament une formule adaptée. Pour protéger votre santé et éviter le vieillissement prématuré de la peau, choisissez un lait ou une crème après-soleil agissant également comme une crème anti-âge. Pour faire le bon choix, considérez ces quelques critères :

La présence d’agents hydratants : un lait hydratant doit être composé essentiellement de glycérine et éventuellement d’acide hyaluronique. Ces deux substances, en formant un film occlusif, empêchent l’eau de la peau de s’évaporer. Cela permet donc de conserver une hydratation optimale.

La présence d’agents émollients et nourrissants : ce sont des corps gras, riches en oméga-3 et 6 qui permettent de reconstituer la couche cornée agressée par le soleil. L’huile de bourrache et l’huile de tournesol répondent à ce critère. D’autres types de matières grasses très nourrissantes comme les esters, l’huile de noix de coco et le beurre de karité, nourrissent et assouplissent aussi la peau.

La présence d’actifs réparateurs : les actifs réparateurs tels l’aloe vera, l’allantoïne, le panthémol ou encore le calendula, stimulent la multiplication cellulaire . Ils calment ainsi les brûlures du soleil.

L’utilisation de produits de qualité pour la fabrication : misez si possible sur des ingrédients bios et antiallergiques , pour ne pas risquer une réaction cutanée.

La texture : il est important pour un lait après-soleil de pénétrer rapidement dans la peau et de ne laisser aucune trace , de façon à ne pas étouffer l’épiderme. Optez pour une texture non grasse.

Le parfum : on choisit souvent une crème après-soleil par rapport à son parfum. Celui-ci doit idéalement être léger, pour ne pas devenir entêtant. Choisissez une odeur que vous avez plaisir à porter, évocatrice de vacances et d’exotisme, ou quelque chose de plus doux, selon votre goût.

Lisez avec attention tous les renseignements utiles présents sur les emballages : ils vous guident également dans votre choix.