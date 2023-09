Envie de développer des photos instantanément grâce à votre polaroid ? Voici une promotion de -16 % sur des films instax mini !

Est-ce une bonne affaire ?

C’est sans aucun doute le produit le plus populaire d’Amazon. Imaginez, plus de 172 269 (!) personnes ont estimé que ces films méritent la note de 4.7/5 ! Un chiffre extraordinaire, qui motive encore plus le client quand on sait que par rapport à MediaMarkt, vous faites aussi une économie de 2.99€.

Fujifilm INSTAX MINI WW 2 Fuji 16386016