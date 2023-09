5 types de barbecue pour des soirées estivales parfaites : les connaissez-vous tous ? (Guide d’achat 2023)

Les 5 types de barbecues : trouvez le barbecue idéal pour vos grillades

Il existe plusieurs types de barbecues, chacun d’eux ayant ses avantages et ses inconvénients. Dans cet article, nous vous présentons les cinq principaux types de barbecues, leurs caractéristiques et notre modèle favori pour chaque catégorie.

Le barbecue à charbon de bois

Rien de tel que de bonnes braises pour faire ressortir le goût des aliments. Modèle traditionnel par excellence, le barbecue à charbon de bois est aussi le plus apprécié des amateurs de grillades. Il garantit un goût authentique et des aliments saisis à la perfection. Son principal inconvénient est qu’il nécessite un certain temps pour chauffer et demande un peu de pratique pour maîtriser la cuisson.

Notre bon plan qualité/prix : le Weber Compact Kettle est idéal pour les familles qui n’ont qu’un petit espace. En outre, ce barbecue offre une excellente qualité de cuisson. Sa grille de cuisson est composée d’une triple couche d’acier, ce qui vous garantit de longues années de bons et loyaux services. Le barbecue est d’ailleurs garanti 10 ans.

À lire aussi

Le barbecue à gaz

Le barbecue à gaz offre une facilité d’utilisation et une rapidité de cuisson incomparables. Majoritairement en inox, il est monté sur roulettes, à la manière d’un chariot. Il est équipé d’un brûleur, d’une grille en acier inoxydable pour la cuisson et d’un récupérateur de graisses pour un nettoyage simplifié. Certains modèles sont même dotés d’une plancha. Il profite d’un allumage facile et offre une cuisson uniforme autant que rapide. Il vous permet un contrôle de la température très précis, ce qui facilite la cuisson de vos viandes et légumes. Ce type de barbecue est également plus “propre” que le barbecue au charbon, puisqu’il ne fait pas de cendres.

Notre bon plan qualité/prix : nous avons particulièrement aimé le Weber Spirit II, qui offre une multitude d’options. Avec ce barbecue, vous pouvez recevoir une douzaine de convives sans aucun souci.

En revanche, il n’est pas accessible à toutes les bourses et demande d’être fameusement amateur ou amatrice de barbecue pour être rentabilisé. Si vous préférez un barbecue à gaz moins cher, orientez-vous vers le Campingaz Xpert 100 L Plus Rocky – qui coûte environ 130 €.

À lire aussi

Le barbecue électrique

Le barbecue électrique est idéal pour les personnes vivant en appartement ou ne disposant pas d’un espace extérieur. Il fonctionne avec un thermostat réglable et est facilement démontable pour un nettoyage aisé. Ce type de barbecue est également moins polluant et produit moins de fumée par rapport aux barbecues au charbon ou au gaz. Et il est tout aussi propre que ce dernier.

Notre bon plan qualité/prix : Le Tefal EasyGrill Adjust est un modèle très populaire. Avec une puissance de 2300W et une belle surface de cuisson, ce barbecue électrique permet de cuire de succulentes brochettes ou grillades en un rien de temps.

À lire aussi

Le barbecue de table

Le barbecue de table est une solution compacte et pratique pour des repas conviviaux en petit comité. Il peut être utilisé en intérieur comme en extérieur et se transporte très facilement. Ce type de petit grill est parfait pour les repas sur le balcon. Certains modèles possèdent une plaque et peuvent être utilisés en plancha.

Notre bon plan qualité/prix : le Severin PG 8522 est un excellent choix. Avec sa puissance de 2300W, ce barbecue de table assure une cuisson rapide et savoureuse des aliments… Et il est à -34 % actuellement.

À lire aussi

Le fumoir

Le fumoir est un barbecue spécifique, destiné aux amateurs de viandes et de poissons fumés. Il cuit les aliments à basse température et leur confère une saveur unique. Il est idéal pour les personnes souhaitant expérimenter différentes techniques de cuisson et créer des plats originaux.

Notre bon plan qualité/prix : le barbecue portable Livoo fumoir noir est un choix de qualité. Compact et facile à transporter, ce barbecue portable fumoir vous permet de fumer et griller vos ingrédients à la maison comme en camping.

Comment choisir son barbecue ?

Pour choisir le barbecue qui vous convient, prenez en compte plusieurs critères essentiels, afin de faire le meilleur choix possible. Voici les points à considérer pour trouver le barbecue idéal :

L’espace disponible : avant d’acheter un barbecue, il est crucial d’évaluer l’espace dont vous disposez sur votre terrasse, sur votre balcon ou dans votre jardin. Choisissez la taille du barbecue en fonction de votre espace extérieur ou intérieur, pour éviter d’encombrer inutilement la zone et assurer une utilisation confortable.

Le type de combustible : les barbecues sont disponibles avec différents types de combustibles, comme le charbon de bois, l’électricité ou encore le gaz. Le choix dépend bien évidemment de vos préférences et de vos besoins. Le charbon de bois offre une saveur authentique et traditionnelle, tandis que le gaz vous facilite grandement la gestion de la température. L’électricité est, elle, pratique pour les espaces intérieurs ou quand il y a peu de convives.

La facilité d’utilisation : certains modèles de barbecues sont plus faciles à utiliser que d’autres. Par exemple, les barbecues à gaz et électriques sont généralement plus simples à allumer que les barbecues à charbon. De même, certains modèles sont conçus pour faciliter le nettoyage et l’entretien. Prenez en compte ces aspects pour choisir un barbecue qui vous facilite la vie.

Le type de cuisson : selon vos préférences culinaires, optez pour un barbecue classique, un fumoir ou un barbecue de table. Les barbecues classiques sont parfaits pour les grillades traditionnelles, tandis que les fumoirs permettent de donner une saveur fumée unique aux aliments. Les barbecues de table sont idéaux pour les repas conviviaux en petit comité.

Le budget : déterminez le montant que vous êtes prêt à investir dans votre barbecue. Les prix varient considérablement en fonction des modèles et des fonctionnalités offertes. Fixez-vous un budget et comparez les offres disponibles pour trouver le meilleur rapport qualité-prix.

En tenant compte de ces critères, vous pouvez sélectionner le barbecue qui correspond parfaitement à vos attentes. Choisir le barbecue idéal dépend de vos besoins, de votre espace disponible et de vos préférences en matière de cuisson. Prenez le temps de comparer les différents modèles et n’hésitez pas à consulter les avis des utilisateurs pour vous aider dans votre choix. Pensez aussi à vous procurer les ustensiles indispensables pour le barbecue (pinces, pics à brochettes, etc.). Nous n’avons plus qu’à vous souhaiter de bonnes grillades et bon appétit !