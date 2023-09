Des douleurs aux articulations ? Voici le produit miracle, en grande tendance, pour se soigner efficacement et anéantir les maux !

Un renforcement des articulations et du cartilage : les comprimés de Nutralie contiennent une combinaison puissante de glucosamine et de chondroïtine, essentielles pour la formation et la réparation du cartilage. Chaque dose de 120 comprimés fournit 1000 mg de glucosamine et 500 mg de chondroïtine sous forme de sulfate. Pour améliorer leur efficacité, 450 mg de méthylsulfonylméthane (MSM) et 80 mg de collagène hydrolysé sont ajoutés à la formule, offrant un soutien complet pour les articulations et les os.