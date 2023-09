Top 5 des meilleurs accélérateurs de bronzage et guide d’achat 2023 : comment choisir son activateur de bronzage ?

Notre top 5 des meilleurs accélérateurs de bronzage

Un activateur de bronzage s’utilise sur le visage et le corps, afin de préparer ou de prolonger l’exposition au soleil.

À lire aussi

L’accélérateur de bronzage traditionnel

L’accélérateur de bronzage pour un épiderme satiné ©Amazon

Le Spray Graisse à Traire Huile Bronzante + Activateur de Bronzage Corine de Farme convient aux peaux mates ou bronzées. Cet activateur de bronzage est garanti 100 % fabriqué en France. Plus qu’aucun autre spray, il sublime votre peau en la laissant délicieusement parfumée. Son odeur exotique se décline en deux parfums : le monoï de Tahiti ou la noix de coco. Ces senteurs dépaysantes donnent la sensation de voyager dans les îles. La nature hydratante du produit convient à toutes les peaux et contient plus de 95 % d’ingrédients naturels. Il s’agit d’une crème parfaite pour mettre en valeur et intensifier votre bronzage. Cet accélérateur de bronzage pour un effet satiné est un véritable must have, à emporter dans votre valise pour passer de belles vacances au soleil.

À lire aussi

L'activateur de bronzage pour les peaux sensibles

L’accélérateur de bronzage pour les peaux sensibles ©Amazon

Le meilleur accélérateur de bronzage pour peaux sensibles est le complément alimentaire Solaire Intensif d’OENOBIOL. Si votre peau claire craint les rayons solaires, il faut la préparer avant de l’exposer. Ce complément alimentaire – préparateur solaire – peaux sensibles est présenté sous la forme d’une boîte de 30 capsules. Celles-ci sont à prendre pendant un mois avant l’exposition solaire. Le produit contient du lycopène, de la lutéine, ainsi que des extraits de phytoène et de phytofluène. Chaque capsule du meilleur accélérateur de bronzage pour peaux sensibles contient également du sélénium, de la vitamine E et de la vitamine B2, pour renforcer la beauté de votre peau et assurer un bronzage sublime. Attention, ces gélules ne protège pas votre peau des coups de soleil et des UV : l'utilisation d'une crème solaire SPF 50 en cas d'exposition reste une nécessité non-négociable pour les peaux claires et sensibles.

Le préparateur de bronzage hydratant

L’accélérateur de bronzage hydratant ©Amazon

Si vous désirez prolonger et entretenir votre joli hâle doré durablement, pourquoi ne pas investir dans la lotion ECOTAN ? Cet accélérateur de bronzage de qualité professionnelle remporte visiblement tous les suffrages puisque pas moins de 2250 utilisatrices et utilisateurs lui ont donné l'excellente note de 4,1/5. Elle permet d’obtenir un teint bronzé lumineux, en deux fois moins de temps. Sa formule spécifique contient de l’aloe vera naturel, afin de préparer et de nourrir votre épiderme. La lotion s’utilise durant sept jours avant la première exposition solaire. Elle rend votre peau douce comme du satin après une exposition au soleil. Elle se présente en deux formats : 200 ml et 500 ml.

L’accélérateur de bronzage anti coup de soleil

L'anti coup de soleil est en vente. ©Amazon

Le meilleur accélérateur de bronzage avec protection solaire est la crème solaire Piz-Buin qui possède un indice SPF 30. Ce produit est idéal pour allier protection solaire efficace et accélération du bronzage, en un seul produit. Grâce à sa formule imperméable et non grasse, le produit protège l’épiderme contre les méfaits du soleil et la desquamation. Vous obtenez un teint bronzé parfait, et ce, pour un prix raisonnable !

L’accélérateur de bronzage pour solarium

Le meilleur anti-âge sur le marché. ©Amazon

Parmi notre sélection de produits solaires destinés aux adeptes du bronzage, ce produit Moi Moises Campo Dark Tanning Accélérateur intensif du bronzage spécial Solarium profite d’une texture fantastique et légère. Sa formule infaillible pro Advanced+ active la fonction de la mélanine, afin de décupler votre bronzage de manière saine et sûre. Elle ne contient ni parabène ni silicone. Sans filtre protecteur, ce produit convient pour des utilisations en solarium ou en cabine. Il nourrit et hydrate votre peau de façon durable. Avant de partir en vacances, vous pouvez prévoir quelques séances en cabine de bronzage, afin d’obtenir un très joli hâle doré en un temps record !

Comment choisir son accélérateur de bronzage ?

L’accélérateur de bronzage vous permet de gagner du temps lors de vos premières expositions au soleil de l’année. Pour avoir une peau hâlée de la tête aux pieds cet été, veillez à choisir votre accélérateur de bronzage en fonction :

des agents hydratants qu’il contient, cela contribue à nourrir votre peau en douceur (beurre de coco, huile d’avocat, huile de Monoï, extrait d’aloe vera, etc.) et à éviter son vieillissement prématuré. Fini l’effet peau de lézard !

de l’indice de protection SPF , qui doit être suffisant contre les UVA et UVB, surtout si votre peau est blanche. Le but est d’éviter les coups de soleil lors d’une exposition au soleil en extérieur. Il faut penser à apprivoiser le soleil doucement, en adaptant l’usage des produits solaires, selon leur action.

de la nature des ingrédients pour les peaux sensibles. Si vous êtes sujet aux allergies, il vaut mieux éviter les formules irritantes ou trop chimiques. Privilégiez les ingrédients naturels (bêta-carotène, vitamine A et E) pour stimuler votre mélanine, afin d’obtenir un teint hâlé naturel et durable.

Pour compléter l’action de votre accélérateur de bronzage, adoptez également un régime alimentaire riche en lycopène (tomates, carottes, pastèques, melons, etc.). Ces aliments vous rafraîchissent et vous protègent contre les effets néfastes du rayonnement solaire. Faites de votre teint bronzé un atout de séduction toute l’année, en hydratant votre peau avec des crèmes 2 en 1, avant, pendant et après avoir profité des rayons du soleil !