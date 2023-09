Découvrez les 5 meilleures ventes flash Amazon du week-end, avec des promotions variées qui vont de -16 à -46% !

La plus utile : le diable en aluminium

Grâce à une promotion de -27%, ce diable capable de soutenir plus de 90kg est disponible pour seulement 35.78€, au lieu de pratiquement 50€ habituellement.

À titre d'information, ce diable fait en aluminium pour assurer une sécurité optimale est noté à plus de 4.3/5, preuve de son bon fonctionnement. Pour un déménagement, un club de sport ou pour bien d'autres endroits, il peut se révéler indispensable pour protéger votre dos.

Le plus distrayant : le Monopoly Saint Seiya

De la célèbre marque Monopoly, ce jeu de société va vous permettre de retomber en enfance. En effet, le jeu est inspiré des chevaliers du Zodiaque, un des dessins animés phares des années 80. De plus, grâce à sa promotion de 33%, il ne coûte que 26.82€ et permettra aux parents de faire découvrir à leur(s) enfant(s) un monde inconnu pour lui/eux. Une offre limité dans le temps, mais précieuse dans le futur et dans les rires.

Le plus agréable : le matelas pneumatique une personne Intex Classic

Le meilleur matelas pneumatique sur le marché est en promotion? Alors évidemment, il est plus que nécessaire de l'acheter. Grâce à une promotion temporaire de -16%, le matelas large (76 x 191 x 25 cm) ne coûte que 13.49€ et dispose d'une superbe note de 4.2/5.

De quoi vous permettre de passer d'excellentes nuits en soirée ou en tente, voire même chez vous.

La plus design : la montre connectée Huawei

Grâce à une promotion de -46% (!), cette montre Huawei noire et connectée va vous permettre de recevoir tous les messages, appels et bien d'autres options grâce à la technologie Bluetooth. Qui plus est, elle est disponible pour seulement 59€ et dispose d'une excellente note (4.4/5), de quoi ravir tous les fans de technologie.

La plus pratique : la bibliothèque étagère à 6 compartiments

Envie de ranger vos livres ou d'autres affaires de petites tailles? Voici sans doute l'étagère de vos rêves! Grâce à une promotion temporaire de -42%, l'étagère est descendue à un prix ultra intéressant de 54.42€. C'est ce qui motive sans doute plus de 2200 personnes à lui offrir l'extraordinaire note de 4.6/5.

Ce qui est intéressant, c'est que l'étagère peut se poser verticalement ou horizontalement en fonction de la place que vous disposez chez vous ou dans votre chambre.