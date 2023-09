Top 5 des meilleurs air fryers et guide d’achat 2023 : comment choisir sa friteuse sans huile ?

Top 5 des meilleurs air fryers

Voici notre top 5 des meilleures friteuses sans huile :

Le meilleur air fryer : le numéro 1 des ventes

Air Fryer Philips ©Amazon

Cet air fryer Philips Essential HD9252/90 est le best-seller de sa catégorie. Doté d’une cuve de 4,1 litres et d’un panier de 0,8 kg, il prépare vos plats en toute simplicité grâce à ses 7 programmes préréglés accessibles via l’écran tactile. En téléchargeant l’application NutriU, vous pouvez accéder à des recettes personnalisées et saines : suivez-les étape par étape pour une cuisine simplifiée. De plus, la technologie Rapid Air fait circuler de l’air chaud pour rendre les aliments croustillants à l’extérieur et tendres à l’intérieur, tandis que la fonction de retrait de graisse capture l’excès de matière grasse. Avec une puissance de 1400 Watts et des dimensions de 36 cm x 26 cm x 29 cm, cette friteuse à air chaud convient parfaitement aux petits espaces.

L’air fryer à deux tiroirs

Air fryer Ninja ©Amazon

Besoin d’un ustensile de taille ? Cet air fryer Ninja foodi dual zone AF300EU est constitué de deux tiroirs avec chacun une zone de cuisson indépendante : cuisinez deux plats de deux manières différentes, prêts en même temps. Utilisez des fonctions, températures et durées différentes dans chaque tiroir pour créer des repas complets en un seul appareil. Retrouvez 6 fonctions de cuisson différentes qui permettent de réduire jusqu’à 75 % les matières grasses. Chaque tiroir a une capacité de 3,8 litres, ce qui signifie que la friteuse a une capacité totale de 7,6 litres. Ce modèle est donc idéal pour des grandes quantités ou pour satisfaire 2 goûts différents !

L’air fryer et ses 9 modes de cuisson

Air fryer Cecotec cecofry ©Amazon

Le Cecotec Cecofry Experience propose 9 modes de cuisson différents, chacun définissant le temps et la température nécessaires, ce qui lui permet de cuisiner tous les plats que vous désirez. Design et compact, cet air fryer possède un panneau de commande tactile multifonction. Avec une puissance de 1300 Watts, un thermostat réglable de 80 °C à 200 °C et une minuterie intégrée réglable de 0 à 60 minutes, ce modèle est idéal si vous recherchez un petit électroménager offrant de nombreuses options de cuisson.

L’air fryer avec une capacité XXL

Air fryer Cosori ©Amazon

Idéal pour les familles : le Cosori CP158-AF ! Cet air fryer est doté d’un panier XXL et comporte 11 programmes différents : steak, poulet, fruits de mer, crevettes, bacon, aliments congelés, frites, légumes, légumes racines, desserts et pain. Cet appareil est notamment connu pour avoir remporté le prix allemand du design Red Dot en 2019. Il dispose également d’une fonction de préchauffage qui améliore la saveur de vos plats tout en les maintenant au chaud jusqu’à 30 minutes pour qu’ils conservent leur température idéale. De plus, grâce à une poignée à toucher froid et un design à impulsions, vous réduisez le risque de brûlures. L’ustensile idéal pour toute la famille !

L’air fryer et son livre de recettes numérique

Air fryer Moulinex ©Amazon

Il est possible de combiner simplicité et efficacité. En effet, grâce au Moulinex EZ505810, vous avez la possibilité de télécharger l’application Moulinex qui vous donne accès à un livre numérique de plus de 2000 recettes ! Chaque recette est notée et son temps de préparation estimé est donné. Cette fonctionnalité vous permettra de gagner un maximum de temps tout en bénéficiant d’une alimentation saine avec 99 % de matière grasse en moins : seulement 8 ml d’huile par rapport à une friteuse traditionnelle qui en utilise 2 litres. De plus, vous disposez d’une fonctionnalité de déshydratation qui vous permet de préparer de nombreux snacks délicieux, sains et naturellement sucrés en déshydratant des fruits ou des légumes. Voilà une bonne alternative pour cuisiner des plats diététiques !

Comment choisir son air fryer ?

L’air fryer vous permet de combiner l’utilisation d’une friteuse et d’un four tout en diminuant jusqu’à 99 % l’utilisation de matières grasses. Pour choisir le meilleur air fryer, vous devez prendre en considération différents facteurs :

Le nombre et types de cuisson afin d’avoir la possibilité de l’adapter en fonction des types d’aliments et du résultat voulu. Plus vous désirez cuire des aliments avec des cuissons et des températures différentes, plus vous devez prêter attention au nombre de programmes.

La taille permet également de choisir l’air fryer qui vous convient au mieux. En effet, avec des capacités allant de 4 à 7 litres, optez pour une plus grande capacité si vous êtes une famille nombreuse !

La puissance et l’efficacité de l’air fryer peuvent influencer la rapidité de la cuisson. En effet, un appareil plus puissant cuira plus rapidement, mais consommera également plus d’énergie. Choisissez selon vos préférences en matière d’efficacité énergétique et de vitesse de cuisson.

L’air fryer est l’outil ultime pour obtenir des frites parfaitement dorées, savoureuses et saines. Sa cuisson homogène vous permettra de préparer des plats délicieux en toute simplicité, sans avoir à surveiller constamment la cuisson. De plus, son filtre anti-odeur garantit une expérience de cuisson sans désagrément et sa polyvalence vous permettra de cuisiner une grande variété de plats. Compacte, facile à nettoyer et offrant un excellent rapport qualité-prix, cette merveille technologique vous simplifiera la vie tout en vous permettant de déguster des mets délicieux et sains. Optez pour la praticité, l’efficacité et la facilité de nettoyage : optez pour l’air fryer, votre alliée en cuisine !