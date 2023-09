Ces Apple EarPods sont à un prix jamais vu sur le marché grâce à une superbe promotion : moins de 15€ pour le bonheur des fans !

Des fonctionnalités pratiques et polyvalentes : les écouteurs EarPods avec connecteur Lightning sont équipés d’une télécommande intégrée permettant de régler le volume, de contrôler la lecture audio et vidéo, ainsi que de répondre et de mettre fin aux appels en toute simplicité, offrant ainsi une expérience utilisateur pratique et polyvalente. De plus, leur conception offre une meilleure protection contre la transpiration et l’eau, renforçant ainsi leur durabilité et leur adaptabilité à un style de vie actif.