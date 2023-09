Vous organisez bientôt une soirée ? Ce bac à bouteille de vins ou de champagnes est à un prix excessivement bas grâce à une promotion de -32 % !

À l’occasion d’un anniversaire ou d’une soirée entre amis, n’aimeriez-vous pas pouvoir boire une coupe de champagne bien fraîche et à proximité ? Et bien inutile de le mettre au frigo, ce qui pourrait diminuer la classe du produit. Grâce à une magnifique promotion de -32 %, il est désormais possible d’acheter un bac de bouteilles pour seulement 16.75€.