Cet accessoire est le n°1 des meilleures ventes high-tech d’Amazon : normal, il est super utile et 20 % moins cher qu’ailleurs !

Si vous préférez la 4K, le modèle est tout aussi intéressant financièrement !

À lire aussi

La Chromecast moins chère ? C’est sur Amazon !

©Amazon

En effet, Amazon propose la Chromecast HD a seulement 34,9 €, soit moins cher que tous les concurrents ! Vanden Borre, Fnac et Media Markt la proposent à 39,95 € ; Bol.com à 39,99 € et, enfin, Coolblue à 47,99 €. Bref, une vraie bonne affaire !

En version 4K, c’est la même chose : Amazon la propose à 58,17 €, alors que Vanden Borre et Bol.com l’affichent à 67,99 € et Coolblue à 70 €. Fnac, quant à elle, la propose, avec réduction adhérent et adhérente, à 64,61 €. Amazon propose donc à nouveau le meilleur prix !

La chromecast et sa télécommande vocale

La toute nouvelle passerelle multimédia Chromecast avec Google TV est désormais disponible en haute définition. Vous pouvez accéder à tous vos divertissements préférés en haute qualité HDR 1080p (ou jusqu’à 4K, avec le modèle adapté). Cette plateforme vous permet également de découvrir des recommandations personnalisées basées sur vos abonnements et votre historique de streaming, le tout dans une interface unique. Plus besoin de naviguer entre les différentes applications pour trouver ce que vous voulez regarder. Grâce à la télécommande vocale (basée sur l’Assistant Google), vous pouvez facilement trouver des films et des émissions de télévision. Il vous suffit de dire à haute voix ce que vous recherchez et le Chromecast se chargera du reste.