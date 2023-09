Vous voulez acheter FC24, le nouveau Fifa, quelques jours avant sa sortie ? Voici les prix les moins chers du marché pour PS4 et PS5 !

Anciennement Fifa23, le nouveau jeu vidéo le plus célèbre de football FC24 arrive très prochainement. Le 29 septembre précisément. Disponible sur PlayStation 4 ou 5, on a fait des recherches sur le marché pour trouver les deux versions du jeu les moins chères à précommander. Attention, plus vous allez attendre, plus le jeu va augmenter en termes de prix.