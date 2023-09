Voici une offre exclusive : ce chargeur universel pour tous les Apple est en promotion et à un prix imbattable, ne le ratez pas !

Est-ce une bonne affaire ?

Cet appareil de recharge à induction vous permettra de charger votre iPhone, votre Apple Watch ainsi que vos AirPods à un seul et même endroit pour seulement 66€ sur Amazon. Testé par plus de 1 400 utilisateurs, cet accessoire est noté 4,1/5, et se voit réduit de 12 %, voilà une offre à ne pas manquer. De plus, vous le retrouverez plus cher de 40€ chez MediaMarkt et chez Fnac.

La station de recharge Belkin

Belkin, leader des accessoires sans fil : choisissez la qualité exceptionnelle de Belkin, un pionnier dans le domaine des accessoires de recharge sans fil.

Tout-en-un pour vos appareils Apple : profitez d'une solution de charge sans fil simultanée pour votre iPhone, Apple Watch et AirPods, simplifiant votre quotidien.

Une recharge rapide et large compatibilité : bénéficiez d'une recharge rapide de 7,5 W pour les iPhone et de 5 W pour les Apple Watch et AirPods. Ce chargeur est compatible avec une large gamme d'appareils Apple, couvrant plusieurs générations.

Une polyvalence et une garantie : ce chargeur fonctionne même avec la plupart des coques de protection légères en plastique, garantissant une recharge pratique. De plus, il est assorti d'une garantie de 2 ans et est certifié Qi pour une tranquillité d'esprit totale.



Facilitez-vous la vie grâce à cette station de recharge à induction qui vous débarrassera de tous ces fils emmêlés et vous garantit une recharge efficace et rapide pour tous vos appareils Apple !