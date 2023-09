Optez pour une literie de qualité à prix réduits en profitant des derniers jours de solde de ce magasin : notre top 3 !

Voici notre top 3 :

Le matelas pour deux pas cher, mais de qualité

A la recherche d'un matelas confortable et pratique pour améliorer la qualité de votre sommeil, le tout pour un tout petit prix ? Le matelas Céphée, fabriqué en Belgique par la marque Oli, pourrait vous séduire - surtout actuellement, puisqu'il est assorti d'une très belle promotion de -50%. Grâce à sa technologie de pointe, le matelas Céphée utilise une mousse haute résilience qui épouse parfaitement les courbes de votre corps, soulageant ainsi les points de pression et vous permettant de vous détendre pleinement. Son soutien médium et son confort ferme convient idéalement à ceux qui aiment se sentir enveloppés sans s'enfoncer dans un matelas mou. Pratique et hygiénique, le matelas Orion a une épaisseur de 17 cm et est déhoussable. Vous avez peur de ne pas faire le bon choix ? Le Roi du Matelas vous propose 200 nuits d'essai et une garantie de 5 ans... Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles !

L’oreiller à mémoire de forme au meilleur prix

Les oreillers à mémoire de forme sont en promotion temporairement sur Le Roi du Matelas : l’occasion de tester ces petits bijoux d’efficacité pour le sommeil et contre les maux de dos. Deux types de soutien vous sont proposés : ferme et équilibré. On vous l’avoue : même s’il est plus petit, l’oreiller "mémo végétal" de Dreamway – qui offre un confort ferme – nous a tapé dans l’oeil. Ça tombe bien, c’est également un des moins chers, puisqu’il ne coûte que 75 € grâce à une réduction de 20 € !

Ses caractéristiques :

Garantie : 6 ans

Dimensions : 40 * 60 cm

À mémoire de forme : une technologie qui vous assure le meilleur confort possible

Composition : 100% viscose

Confort ferme

Vous préférez un format carré ? L'oreiller est disponible également en 60 * 60 cm, mais n'est malheureusement pas en réduction actuellement.

L’oreiller pas cher, mais de qualité

Vous ne souhaitez pas investir trop d’argent dans un oreiller ? L’oreiller au meilleur rapport qualité/prix est sans nul doute l’oreiller Pilodor de Swissway. Les acheteuses et acheteurs lui ont même donné une note moyenne de 4,7/5 ! En effet, il fait l’unanimité en offrant un confort moelleux, un rembourrage en fibres polyester et une housse 100 % coton, qui offre fraîcheur en été et chaleur en hiver. La garantie de 2 ans vous protège des défauts de fabrication. Bref, un oreiller basique, qui fait parfaitement le job pour seulement 39 € (grâce à une réduction temporaire de 15 €) !

Investir dans la literie : une excellente idée !

Choisir un bon oreiller revêt une importance capitale pour assurer un sommeil de qualité et préserver la santé du cou et de la colonne vertébrale. Un oreiller adéquat doit soutenir la tête et le cou de manière optimale, alignant ainsi la colonne vertébrale dans une position naturelle pendant le sommeil. En maintenant cette posture correcte, les tensions musculaires et les douleurs cervicales sont réduites, offrant ainsi un repos plus confortable et réparateur. De plus, un bon oreiller peut également contribuer à prévenir les ronflements et les problèmes respiratoires. Prendre le temps de choisir un oreiller qui correspond à vos préférences de fermeté et à votre position de sommeil vous permettra de profiter de nuits plus paisibles et revitalisantes, favorisant ainsi votre bien-être global au quotidien.

Même idée pour les matelas : ceux-ci sont indispensables pour avoir un sommeil correct et éviter les maux de dos. Il est très important de ne pas lésiner sur les moyens pour choisir sa literie : un matelas sert tant à soutenir votre colonne vertébrale et réduire vos tensions musculaires pendant votre sommeil, qu'à vous offrir un lieu cocoon et confortable, propice à l'endormissement. En accordant de l'importance à votre choix de matelas, vous investissez dans votre bien-être quotidien, votre énergie et votre santé à long terme. Pour choisir un matelas, il est nécessaire de le tester : pour cela, certaines marques - comme Le Roi du Matelas - vous offrent des nuits d'essais gratuitement ! De cette manière, vous êtes sûrs et sûres de faire le bon choix.