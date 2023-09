Un teint retour de vacances pour seulement 5€ ? C’est possible grâce à cette crème hydratante autobronzante !

À lire aussi

Est-ce une bonne affaire ?

Il existe de nombreux produits miracles pour garder un bronzage même après l’été. En effet, le plus connu étant l’autobronzant mousse. Cependant, ce dernier est souvent cher, peu naturel et pas forcément bon pour la peau. L’idéal est donc d’opter pour une crème qui à la fois hydrate votre peau et lui donne un côté hâlé. C’est pourquoi, le lait “Effet Soleil” de chez Mixa est idéal. Il pourrait dans un premier temps votre visage et votre corps et laisse un effet doré sur celle-ci. Vous retrouverez ce lait à seulement 5€ sur Amazon et apprécié 4,4/5 par plus de 300 utilisatrices et utilisateurs !

Le lait hydratant autobronzant de chez Mixa

Lait autobronzant Mixa ©Amazon

Nourrissant : ce lait est nourrissant grâce à ses ingrédients d’origine naturelle. Ainsi il laisse votre peau hydratée pendant 24 heures. Avec sa formule hypoallergénique légère et non collante, la crème pénètre instantanément, sans laisser de film gras sur la peau ;

Ingrédients naturels : d’origine naturelle, il est constitué d’un actif autobronzant d’origine végétale pour ensoleiller progressivement la peau ainsi que d’huile d’abricot et de karité. Le lait a également de micro-nacres pour sublimer la peau et laisser ce côté hâlé ;

Application facile : appliquez le produit avec les mains de manière uniforme sur une peau propre jusqu’à obtention du hâle désiré, puis tous les deux jours ;

Résultat naturel : le lait “Effet Soleil” illumine la peau dès la 1ère application et lui apporte un hâle léger, naturel et uniforme. Spécialement conçue pour les peaux sèches, votre peau sera intensément nourrie et sublimée.