Ce casque audio sans fil populaire de chez JBL est actuellement en réduction : faites plaisir à vos oreilles !

Ce casque JBL Tune 510 est un casque audio qui fonctionne avec Bluetooth. C’est ce qui rend ce casque aussi pratique car il est sans fil, vous êtes donc libre de vos mouvements. De plus, Amazon le propose à -30 % ce qui baisse son prix à 35€. Pour le même modèle, vous le retrouverez à 39€ sur Coolblue ou bien encore à 45€ sur le site officiel JBL. Évalué par plus de 18 000 utilisatrices et utilisateurs à 4,6/5, ce casque a séduit un grand nombre d’acheteurs et d’acheteuses !

Le casque Bluetooth JBL Tune 510

Casque audio Bluetooth JBL ©Amazon

Autonomie de la batterie : profitez de votre musique avec une autonomie de 40 heures grâce à la batterie intégrée rechargeable. L’occasion d’écouter votre musique toute la journée !

JBL Pure Bass Sound : ce casque dispose du célèbre son JBL Pure Bass, afin d’écouter votre musique avec un son de qualité ;

Appels mains libres : contrôlez facilement le son et gérez vos appels depuis votre casque grâce au bouton du microphone ;

Connexion multi-points : passez sans effort d’un appareil Bluetooth à un autre. Grâce à cette fonctionnalité par Bluetooth, passez d’une vidéo sur votre tablette à un appel sur votre portable !

Facile de transport : léger, ce casque est doté de coussinets doux et d’un bandeau rembourré pour un port confortable. De plus, sa conception pliable vous permet d’emporter votre musique avec vous où que vous alliez.