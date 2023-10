Comment bien choisir son shampoing ? Notre top 5 et nos conseils pour un nettoyant capillaire adapté à votre chevelure !

Notre top 5 des shampoings

Voici notre top 5 des meilleurs shampoings selon votre type de cheveux :

À lire aussi

Le meilleur shampoing pour cheveux gras

Shampoing Cattier pour cheveux à tendance grasse ©Amazon

Le cheveu à tendance grasse est un cheveu qui produit trop de sébum. En effet, le sébum, qui a pour rôle de protéger la fibre du cheveu, aura donc tendance à trop l’envelopper. C’est souvent le cas pour les cheveux fins ou raides. C’est un effet luisant qui stagnera au niveau de la racine et peut s’étendre jusqu’aux pointes. Ce sont les pellicules qui contiennent l’excès de sébum de votre cuir chevelu. Si vos cheveux commencent à regraisser 24h seulement après le lavage, alors, vous avez des cheveux à tendance grasse. Pour corriger cela, privilégiez des shampoings avec peu de composants, sans silicone et enrichis aux extraits de thym, de sauge ou encore de citrus. Le shampoing fait pour vous ? Le shampooing Cattier à l’argile verte et aux huiles essentielles purifie le cuir chevelu grâce aux vertus normalisantes de l’argile verte qui absorbe l’excès de sébum. Riche en protéines de blé, il nourrit et fortifie les cheveux dès la racine et facilite leur démêlage.

Le shampoing pour cheveux secs et abîmés

Shampoing L'Oréal pour cheveux secs et abîmés ©Amazon

Les cheveux secs, eux, sont rêches au toucher et ternes, car ils souffrent d’un manque d’hydratation. Cela s’explique par le fait que, à l’opposé des cheveux gras, les glandes sébacées ne produisent pas assez de sébum. Il se peut aussi que la nature et la texture de vos cheveux empêchent le sébum de se répartir correctement sur l’ensemble de votre chevelure. Vos fourches deviennent alors cassantes. De plus, un cheveu abîmé est un cheveu maltraité ou qui ne reçoivent pas les nutriments dont il a besoin. Votre cheveu sera alors cassant, rêche, sec et s’emmêlera très facilement. La solution idéale pour ce type de cheveux est d’utiliser des soins très nutritifs à base de beurre de karité et/ou d’huile végétale (coco, argan, amande, etc.). Le shampoing professionnel Absolut Repair, à base de protéine de quinoa doré, va redonner de la vitalité et réparer vos cheveux secs et abîmés, sans les alourdir. Sa formule hydratante agit au cœur de la fibre capillaire dès les premières utilisations et la protège. De plus, il nettoie et élimine les impuretés en douceur, renforce les zones fragilisées du cheveu et le rend plus doux, souple et brillant.

Le shampoing pour cheveux fins

Shampoing pour volume de Matrix ©Amazon

Un cheveu fin se distingue très facilement au toucher. De plus, un cheveu fin aura tendance à graisser plus facilement. C’est pourquoi il faut trouver un shampoing avec une formule sans forcément beaucoup d’ingrédients, mais qui promet du volume. Ce type de cheveux est malheureusement génétique et la seule solution est donc votre shampoing ! Le High Amplify de Matrix est sans silicone pour un toucher naturel, qui booste instantanément le volume à la racine. Il promet un volume instantané de 35 % en plus, tout en protégeant vos cheveux des chaleurs des fers à lisser.

Le shampoing pour la pousse

Shampoing ArganiCare pour la pousse ©Amazon

Ceci n’est pas une nature de cheveux, mais bien une envie. Vous rêvez d’avoir une longue chevelure, mais cela prend du temps ? Certains shampoings accélèrent le processus de pousse en stimulant votre cuir chevelu grâce à des huiles. C’est le cas du shampoing ArganiCare Ricin. L’huile de ricin contient des acides gras et des oméga 6 et 9, qui favorisent la nouvelle croissance des cheveux, stimulent leur pousse et renforcent, les épaissit naturellement. De plus, elle améliore également la maniabilité et l’élasticité de vos cheveux qui apparaissent plus souples, brillants et en pleine santé. Il contient également de l’huile d’argan qui hydrate et traite la cuticule du cheveu et le cuir chevelu en profondeur.

Le shampoing pour cheveux bouclés,

Shampoing Shea Moisture pour cheveux bouclés ©Amazon

Nul besoin de conseil pour remarquer que vous avez des cheveux bouclés. Cependant, un cheveu bouclé mal entretenu est sujet à de nombreux frisottis, ainsi qu’à beaucoup de noeuds. Il faut un shampoing naturel et nourrissant pour ce type de cheveux, car ceux-ci ne permettent pas une bonne répartition du sébum produit par le cuir chevelu, ce qui fragilise la fibre. Elle manque alors d’hydratation et provoque un effet cheveux de paille. Le shampoing SheaMoisture Boucles et Brillance est un shampoing sans phtalates, sans parabènes, sans silicone et sans cruauté qui nettoie en douceur les cheveux bouclés, améliore la santé des cheveux et leur redonne de l’éclat. De plus, il contient de l’huile de noix de coco pour hydrater et protéger les cheveux. Formulé avec des extraits de fleurs d’hibiscus, il améliore l’élasticité des cheveux tout en réduisant l’apparition de cassures.

Comment choisir son shampoing ?

Nous avons pu remarquer que choisir un bon shampoing est influencé par notre type de cheveux. Grâce à nos conseils, vous pouvez déterminer qu’il existe plusieurs types.

Le cheveu à tendance grasse : les cheveux gras sont tout simplement dus à un excès de sébum. Cet excès peut être causé par un dérèglement hormonal, le stress, la pollution ou encore une mauvaise alimentation. Cela a pour conséquence de rendre vos cheveux “gras”, ternes et de favoriser l’apparition de pellicules grasses, peu esthétiques.

Le cheveu sec et abîmé : généralement lorsque votre peau est sèche, c’est le signe qu’elle manque d’eau et pour la réhydrater, il suffit souvent de lui donner la bonne crème. Mais en cas de sécheresse capillaire, cela est plus compliqué. En effet, si les cheveux sont secs et desséchés, ce n’est pas parce qu’ils manquent simplement d’eau, mais c’est que toute la tige capillaire est fragilisée, qu’il existe un défaut de sécrétion du sébum qui normalement protège le cheveu ou encore qu’ils souffrent d’agressions extérieures.

Le cheveu fin : lorsque l’on a le cheveu fin, le patrimoine génétique y est pour beaucoup. En parallèle, une mauvaise hygiène de vie, des soins trop agressifs et, surtout, une alimentation déséquilibrée peuvent agresser et priver le cheveu de tous les nutriments et vitamines dont il a besoin pour pousser en bonne santé et finir par encourager le phénomène de cheveux fins.

Le cheveu qui pousse lentement : l’état de votre cuir chevelu impacte sur la santé de vos cheveux. Les surplus de produits capillaires, les excès sébum et l’accumulation de la pollution peuvent l’asphyxier. Sans soin adéquat, le follicule pileux n’arrive pas à fonctionner correctement. Il peut même agoniser et bloquer la croissance des cheveux.

Le cheveu bouclé : contrairement à un cheveu ondulé, un cheveu bouclé viendra s’enrouler sur lui-même, de manière plus ou moins serrée formant ainsi un ressort. Ses virages, beaucoup plus marqués que ceux des cheveux ondulés, rendent la fibre plus sèche. Le sébum a, en effet, plus de mal à s’écouler le long du cheveu, ce qui nécessite plus d’hydratation et de nutrition.

Afin d’acheter un shampoing qui vous correspond, définissez d’abord bien votre nature de cheveux. Grâce à notre guide, vous bénéficiez de bons conseils et également de bons shampoings de qualité qui protégera vos cheveux contre les agressions quotidiennes, peu importe sa nature.