Bonne nouvelle pour les fans de fondue : ce plat suisse classique est actuellement à moins de 50€ !

L’appareil à fondue Master Class est un des appareils les mieux notés de sa gamme. En effet, il compte plus de 1 100 avis d’utilisatrices et utilisateurs, qui l’ont évalué 4,6/5. De plus, la marque premium compte plus de 600 ustensiles de cuisine de luxe, gadgets, couteaux et accessoires, y compris sa célèbre collection d’ustensiles de cuisson. En ce moment, retrouvez donc cet ustensile à seulement 49€.

La fondue en fonte Master Class

Fondue Master Class ©Amazon

Fondue sans mélanges : il est facile d’oublier quelle fourchette est à vous pendant votre fondue. C’est pourquoi, l’appareil comprend six fourchettes à fondue en acier inoxydable avec chacune avec un code couleur pour éviter tout mélange ;

Reste chaud plus longtemps : la fonte est excellente pour conserver la chaleur. Vous garderez alors votre fondue au chaud pendant tout le long du repas ;

Double brûleur : porter sa fondue à la température idéale est facile avec le double brûleur à carburant. De plus, il y a un éteignoir réglable, qui vous permet facilement de régler la flamme une fois que votre fromage, chocolat ou huile a atteint la bonne température ;

Gamme de plats à fondue : vous pouvez utiliser ce service à fondue pour toutes sortes de recettes de fondue gourmandes. En effet, faites fondre une fondue au fromage ou essayez de faire fondre des morceaux de chocolat crémeux pour servir de friandise après le dîner, ainsi que des guimauves et des fruits. L’appareil est également idéal pour une fondue bourguignonne ;

La protection anti-éclaboussures : la protection empêche le liquide chaud de s’échapper de la casserole afin que vous puissiez déguster votre fondue sans craindre de se brûler ;

Fuel Up : ce brûleur réglable fonctionne avec du gel ou des spiritueux méthylés disponibles dans la plupart des quincailleries, ce qui facilite la recherche du matériel et le rend plus accessible.