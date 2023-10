Ce vidéoprojecteur transformera votre salon en home cinéma pour moins de 70€. L’occasion parfaite pour voir les choses en grand !

À lire aussi

Est-ce une bonne affaire ?

Noté numéro un des ventes dans la catégorie “projecteur vidéo pour la maison”, cet appareil YOTON a marqué plus d’un esprit. En effet, plus de 1 300 utilisatrices et utilisateurs lui ont attribué la note de 4,4/5. De plus, il est actuellement à -18 % qui réduit son prix à 65€ au lieu de 80€. Optez pour la qualité à un prix plus que raisonnable !

Le vidéoprojecteur YOTON

Vidéo-projecteur YOTON ©Amazon

Plus Doux pour les Yeux : utilisant le principe de l’imagerie par réflexion diffuse, la lumière bleue/blanche du projecteur est réfléchie par la surface au lieu d’être absorbée directement dans les yeux, contrairement à quand vous regardez sur un ordinateur ou un téléphone portable. Cette lumière réduit ainsi la charge sur les yeux et facilite la protection de ceux-ci pour votre enfant et de vous-même ;

Facile à Régler : il suffit de tourner la molette de mise au point et la molette de correction trapézoïdale de plus ou moins 15° afin d’obtenir une image rectangulaire claire et lumineuse. Une opération simple peut vous apporter un temps de visionnement infiniment beau ;

Haut-parleurs Stéréo Intégrés : un mini-boîtier a un haut-parleur stéréo intégré complet, vous offrant une expérience de visionnement en trois dimensions qui ne peut pas être obtenue par les téléphones portables ou les ordinateurs ;

Dissipation Thermique : le vidéoprojecteur YOTON adopte la technologie de contrôle de la température, qui peut alterner rapidement la transmission d’air chaud et froid, de sorte que même lorsque la luminosité est augmentée de moitié, le projecteur ne surchauffe pas, et il peut également minimiser la consommation d’énergie ;

Taille de Projection Arbitraire : avec la plage de taille de projection de 30”-120", vous pouvez librement déplacer la distance entre le projecteur portable et le mur pour ajuster à votre taille de projection la plus confortable. Avec la télécommande incluse, vous pouvez également utiliser la fonction de zoom de pour des réglages rapides ;

Diverses Méthodes d’installation : afin de répondre aux besoins de tout le monde, le bas du mini-projecteur est équipé de vis rotatives, de sorte que lorsque vous le placez sur le bureau pour la projection, il peut être ajusté à une hauteur appropriée. Il y a également un trou de vis en bas et son corps léger vous permet de l’installer facilement au plafond.