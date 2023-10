Réalisez des économies : cet ustensile vous permet de garder vos aliments trois fois plus longtemps et il est à -45 % !

Vous souhaitez garder vos aliments dans le frigo plus longtemps et par la même occasion gagner de la place ? Cette machine est idéale pour vous ! En effet, grâce à la machine sous vide KitchenBoss, vous pouvez conserver votre viande, votre poisson, ainsi que vos légumes et biscuits pour une durée deux fois plus longue. De plus, cette machine est actuellement à -45 % sur Amazon, l’occasion rêvée !