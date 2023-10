Ce nettoyant pour visage est le produit miracle pour toutes les peaux sensibles ou acnéiques. Numéro un des ventes, il est à seulement 10€ !

Purifie et restaure : enrichi aux 3 céramides essentiels, le produit nettoie en profondeur sans assécher la peau et restaure la barrière protectrice des peaux normales, mixtes, grasses et acnéiques ;

Gel moussant nettoyant et doux : avec sa texture gel, le nettoyant qui purifie en douceur, nettoie et élimine l’excès de sébum sans altérer la barrière protectrice de la peau. De plus, il est sans savon, sans parfum, hypoallergénique et non comédogène.