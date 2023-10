Bonne nouvelle pour les sportifs : ce haut de running à manches longues pour homme garde la chaleur corporelle et est actuellement à moitié prix !

À lire aussi

Ce haut de sport pour homme est à la fois élastique, près du corps et sèche rapidement. Grâce à sa qualité, il donne une sensation de seconde peau. Malgré sa coupe serrante, le vêtement est assez confortable pour être porté pour votre séance de sport. C’est pourquoi, ce genre de haut coûte très souvent cher. En effet, Nike les vend au prix de 40€ ou encore Adidas où on peut les retrouver à 38€. Optez donc pour de la qualité sans forcément y laisser ses économies. Pour seulement 18€, Under Armour vous propose un article tout aussi bon ! Testé et approuvé par plus de 5 700 utilisatrices et utilisateurs.

Le haut de sport manches longues Under Armour

Absorption de la transpiration : le haut de sport évacue la transpiration grâce au système Transport Moisture. Grâce au matériau innovant, le t-shirt manches longues évacue la sueur, sèche rapidement et grâce à son tissu filet, il permet une aération supplémentaire ;

Fraîcheur longue durée : il dispose de parties en tissu filet sous les bras, pour une circulation de l’air optimale. La technologie Anti-Odeur du t-Shirt empêche la prolifération de microbes et donc des mauvaises odeurs ;

Élasthanne : composé de 16 % d’élasthanne, les manches élastiques offrent une grande liberté de mouvement et le haut garantit un confort malgré sa coupe serrante ;

Solution pour les athlètes : un t-shirt conçu pour procurer un avantage indéniable aux sportifs. Grâce à la marque Under Armour, l’innovation est au cœur de vos activités. Cette dernière inspire tout en offrant des solutions pour améliorer vos performances.