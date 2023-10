À l’approche des fêtes, découvrez notre top 6 des meilleurs cadeaux à offrir pour un adolescent !

À lire aussi

Un cadeau qui a du style : le bonnet Lacoste

Bonnet Lacoste ©Amazon

Pour un adepte de la mode, optez pour ce bonnet de la marque Lacoste qu’il gardera pendant plusieurs hivers. En effet, avec une sa laine synthétique, ce bonnet le tiendra au chaud tout au monde de la journée. de plus, avec son look simpliste, il conviendra parfaitement peu importe son style. Ce bonnet est actuellement à -46 % ce qui baisse son prix à 28€ au lieu de 51€. Retrouvez-le en plusieurs coloris avec une taille allant pour toutes les têtes !

Un cadeau High tech : l’AirTag d’Apple

L'AirTag d'Apple ©Amazon

Voici un cadeau idéal pour un adolescent tête en l’air. En effet, l’AirTag d’Apple est le gadget parfait pour retrouver ses clés ou autre objet très facilement. Ce petit objet connecté s’attache à vos clés ou vos bagages et vous permet de suivre instantanément vos affaires grâce à son système de géolocalisation. De plus, il est donc idéal pour tout objet perdu car il fait retentir un son via le haut-parleur intégré pour retrouver ses affaires, ou vous pouvez également demander un coup de main à Siri. L’AirTag est actuellement à 34€ grâce à cette réduction de -13 %. Testé et approuvé par près de 77 000 utilisatrices et utilisateurs, l’AirTag est un cadeau idéal pour les fans d’high tech !

Un cadeau divertissant : le jeu Crack List

Jeu de société Crack List ©Amazon

Pour les fans de jeux de société, ce jeu est idéal pour des soirées divertissantes. Le jeu Crack List est le remake du Petit Bac, le jeu d’enfance où le but était de trouver un prénom, métier, un pays ou une ville avec une certaine lettre de l’alphabet. Ici, le concept est le même à la différence près que les thèmes deviennent funs et originaux. Du challenge, des coups bas, un peu de stratégie et surtout des fous rires garantis ! Crack list le cadeau parfait pour la fin d’année

Un cadeau audio : le casque JBL Tune

Casque Bluetooth JBL ©Amazon

Profitez d’une réduction de -30 % sur ce casque sans fil Bluetooth JBL Tune qui permet jusqu’à 40 heures d’écoute. Léger, confortable et pliable, ce casque s’emporte parfaitement avec soi pour l’utiliser dans les transports en commun, à la salle de sport ou encore à la bibliothèque. Son prix très avantageux de 35€ rend ce casque parfait comme un cadeau pour un adolescent.

Un cadeau pour les lecteurs : “Jamais plus” de Colleen Hoover

"Jamais plus", un livre de Colleen Hoover ©Amazon

Un passionné de roman ? Voici un best-seller dont tout le monde entend parler depuis un moment : “Jamais plus” de Colleen Hoover. En voici son résumé : “Lily Blossom Bloom n’a pas eu une enfance très facile, entre un père violent et une mère qu’elle trouve soumise, mais elle a su s’en sortir dans la vie et est à l’aube de réaliser son grand rêve : ouvrir, à Boston, une boutique de fleurs. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Ryle, charmant, ambitieux, visiblement aussi attiré par elle qu’elle l’est par lui. Le chemin de Lily vers le bonheur semble tout tracé. Elle hésite pourtant encore un peu : il n’est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale, avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c’est aussi tirer un trait sur son passé et Atlas, ce jeune homme qui a été son premier amour et qui a profondément marqué son adolescence. L’avenir semble limpide et simple mais il peut s’obscurcir très vite.”. Noté 4,7/5 par plus de 2 400 utilisatrices et utilisateurs, ce roman ne peut que plaire !

Un cadeau Bluetooth : l’enceinte Bose SoundLink

L'enceinte Bose SoundLink ©Amazon

Optez pour un cadeau plus festif avec cette enceinte Bluetooth Bose SoundLink. En effet, au bord de la piscine, au parc ou dans le jardin, l’enceinte portable Bluetooth SoundLink offre un son riche en toutes circonstances. La technologie de pointe Bose garantit un son impressionnant à partir d’une enceinte compacte résistante à l’eau, suffisamment solide pour être portable, même au bord de l’eau. Sa conception robuste et son revêtement en silicone doux au toucher offrent une bonne prise en main et permettent de l’emporter partout. Son utilisation est tout aussi simple : des indications vocales indiquent l’appareil auquel l’enceinte est connectée tandis que la technologie NFC permet un appairage instantané avec les appareils compatibles. Envie de musique jusqu’au pour une longue durée ? La batterie garantit jusqu’à 8 heures de lecture. L’enceinte est même équipée d’un microphone intégré pour permettre de traiter les appels en toute simplicité avec la fonctionnalité mains-libres. L’application Bose Connect permet par ailleurs de gérer les différentes connexions, de bénéficier de fonctionnalités supplémentaires et d’accéder aux mises à jour. De plus, l’enceinte est en ce moment en réduction baissant son prix de 10€ !

Quels sont les meilleurs cadeaux pour un adolescent ?

Un cadeau orienté mode : en optant pour un cadeau orienté mode, vous ne risquez pas de vous tromper. En effet, chez les adolescents, les articles à la mode sont les plus demandés afin de suivre les tendances ;

Un cadeau de nouvelle technologie : Apple est aujourd’hui l’une des marques les plus populaires et innovantes en termes de gadget. Optez pour un accessoire de nouvelle technologie pour grandir sa collection High tech ;

Un cadeau qui le divertit : un jeu de société n’est jamais une mauvaise idée. En effet, celui-ci est une alternative parfaite pour divertir un adolescent en famille ou entre amis sans passer par son smartphone. Avec un jeu original et simple, vous ne pouvez pas mieux faire ;

Un cadeau pratique et portable : si les adolescents d’aujourd’hui sont toujours connectés même lors de leurs sorties quotidiennes, c’est grâce à leur objects connectés sans fil tel qu’un casque audio. En effet, optez pour un casque Bluetooth afin que votre cadeau soit pratique, portable et donc utilisé à n’importe quel moment de la journée ;

Un cadeau intemporel : si vous avez peur de l’effet de mode, privilégiez un livre qui sera un cadeau intemporel. En effet, pour les fans de lecture, un livre est toujours la meilleure solution afin d’avoir un large choix, et surtout, un choix qui ne vieillira jamais ;

Un cadeau de qualité : si la qualité est primordiale dans votre choix de cadeau, dans ce cas optez pour quelque chose de nouveau et de bon. Avec une enceinte, vous êtes certain d’opter pour un cadeau de qualité et de beaucoup demandé de nos jours.