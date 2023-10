Guide d'achat 2023 : comment bien choisir son nettoyant visage ? Nos conseils et notre top 4 des meilleurs nettoyants visage !

Notre top 4 des nettoyants visage

Voici notre top 4 des meilleurs nettoyants pour visage selon votre type de peau :

Le nettoyant pour peaux sèches

nettoyant La Roche Posay ©Amazon

Une peau sèche se caractérise par un inconfort cutané, des tiraillements ou encore des démangeaisons : elle ne produit pas assez de sébum. Puisqu’elle ne dispose pas de barrière protectrice, aussi appelée “barrière lipidique”, la peau est sensible aux agressions extérieures comme le froid, le vent et l’eau. Contrairement à la peau sèche, la peau déshydratée n’est pas un type de peau mais plutôt un état temporaire. Il est tout à fait possible d’avoir une peau sèche et déshydratée à la fois ! Votre peau est sèche et/ou déshydratée si vous sentez, au toucher, un manque de souplesse et une surface rêche et rugueuse. Le maître-mot des peaux sèches et déshydratées est l’hydratation. Pour remédier à cette sécheresse, il faut donc choisir un nettoyant visage hydratant et nourrissant. Le lait nettoyant La Roche Posay nettoie et, en supplément, démaquille votre peau pour un nettoyage au quotidien sans colorants, sans alcool, sans savon et au pH neutre pour votre peau. Il est également conseillé pour des peaux atopiques (eczéma) ou des peaux avec des rougeurs et des points noirs localisés au centre du visage.

Le nettoyant pour peaux normales à grasses

Nettoyant CeraVe ©Amazon

Les signes de la peau grasse sont facilement perceptibles. Si vous remarquez que votre peau a un aspect huileux et luisant, surtout au niveau de la zone T du visage, alors vous avez bien la peau grasse. Cette substance huileuse est plus communément connue sous le nom de sébum. Lorsqu’on a la peau grasse, on parle d’excès de sébum. Grâce au nettoyant CeraVe à l’acide hyaluronique et au niacinamide, vous nettoyez et éliminez l’excès de sébum sans altérer la barrière protectrice de la peau. Numéro un des ventes sur Amazon, il est aujourd’hui le nettoyant phare de sa gamme avec une technologie brevetée MVE qui garantit une diffusion prolongée des actifs pendant 24 heures. De plus, sa formule enrichie aux 3 Céramides essentiels restaure la barrière protectrice de la peau et peut également être utilisée pour le corps et les mains.

Le nettoyant visage pour peaux acnéiques

Nettoyant Mario Badescu ©Amazon

Qu’est-ce l’acné ? Chaque poil est associé à une glande sébacée qui sécrète le sébum, dont le rôle est de protéger notre peau. En cas d’acné, la glande sébacée est bouchée par un sébum devenu trop épais et sécrété en trop grande quantité. Avoir une peau acnéique n’est pas facile à vivre tous les jours… C’est pourquoi des nettoyants à base d’acide glycolique et d’acide salicylique sont de rigueur pour nettoyer ces peaux-ci. Le premier, l’acide glycolique, pénètre facilement la peau et réagit avec la couche supérieure de l’épiderme. Il contribue à l’élimination des peaux mortes et donc à la naissance d’une couche inférieure de l’épiderme, plus jeune. Quant à l’acide salicylique, il exfolie les cellules superficielles de la peau. C’est exactement ce que l’on va retrouver dans le nettoyant visage Mario Badescu, qui est également composé d’extraits de thym, de camomille et d’aloe vera.

Le nettoyant pour peaux sensibles

Nettoyant Avene ©Amazon

La peau sensible n’est pas un type de peau, mais un état de peau. Elle peut se combiner avec des types de peau comme la peau grasse ou la peau sèche par exemple. La peau sensible est hyper-réactive et inconfortable en raison de la fragilisation de sa barrière cutanée. Elle se traduit par des picotements, des échauffements ou d’autres réactions désagréables. C’est pourquoi, il serait préférable d’utiliser un nettoyant doux surgras et hydratant. Optez donc pour la lotion Tolérance de chez Avene. Formulée sans parfum, elle nettoie en douceur et élimine les impuretés accumulées au cours de la journée sans sur-irriter la peau.

Comment choisir son nettoyant ?

Afin de bien s’y retrouver et de choisir le nettoyant qui vous conviendra le mieux, vous devez être capable de définir votre type de peau au préalable. Grâce à nos explications, vous pouvez dès à présent reconnaître votre type de peau.

La peau sèche : vous ressentez des tiraillements sur votre visage et vous êtes sensible aux agressions extérieures : le froid, le vent ainsi que l’eau. Au toucher, vous sentez que votre peau manque de souplesse et elle est rêche et rugueuse.

La peau normale à grasse : vous sentez comme un aspect huileux sur la zone T de votre visage, c’est bel et bien l’excès de sébum. Aidez votre peau à régulariser ce sébum afin de ne pas provoquer d’imperfections dues à cet excès.

La peau acnéique : souvent dû à un excès de sébum, vos pores sont bouchés ce qui provoque l’apparition de boutons. Contrairement aux idées reçues, une peau acnéique peut aussi être facilement fragilisée ou déshydratée.

La peau sensible : vous pouvez à la fois avoir une peau grasse et sensible. Cet état de peau est hyper-réactif et inconfortable est dû à une fragilisation de la barrière cutanée.

Il est donc très important de déterminer son type de peau afin de choisir le nettoyant qui vous convient le mieux. Privilégiez des nettoyants les plus naturels possibles, sans parfum, au pH neutre. De plus, il est important de combiner un nettoyant avec un sérum ou un crème, convenant également à votre type de peau, afin d’avoir une routine complète.