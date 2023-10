L’heure est venue de vous faire plaisir ! Les calendriers de l’avent sont de retour : découvrez celui-ci de la marque Cottage !

À lire aussi

Est-ce une bonne affaire ?

Les calendriers de l’avent sont justement connus pour être de bonnes affaires. En effet, ceux-ci sont souvent vendus à un prix beaucoup plus bas que leur valeur réelle. Vous retrouverez donc ce calendrier Cottage sur Amazon pour seulement 30€ au lieu de sa valeur réelle qui est de 70€ ! Noté 4,7/5 par plus de 180 utilisatrices et utilisateurs, ce calendrier ne pourras pas vous décevoir !

Calendrier de l’avent Cottage aux 16 parfums

Calendrier de l'avent Cottage ©Amazon

Aux 16 parfums : Le calendrier Cottage vous propose des parfums de nature et de gourmandises : Tendre Caramel, Douce Guimauve, Fraise&Menthe, Violette&Praline Rose, Pomme d’Amour, Vanille&Noix de Pécan, Crème de Framboise, Ananas&Crème de Coco, Smoothie Passion, Monoï, Argan, Huile de Coco, Karité, Délicieuse Vanille, Sucre de Violette, Sucre et Pomme croquante. Un large choix de saveur à tester pour trouver celle qui vous convient le mieux ;

D’origine naturelle : Cottage promet un maximum de douceur avec un minimum d’ingrédients. Avec 97 % d’ingrédients d’origine naturelle et facilement biodégradable, Cottage a privilégié des formules minimalistes respectueuses de la peau et de la nature pour encore plus de douceur ;

Multitude de produits : Afin de garder la surprise que réserve un calendrier de l’avent, nous ne préciserons pas son contenu en détail, mais le coffret contient : des gels douches hydratants 5, des gels douches huiles extra-nourrissantes, des laits corps hydratants ainsi que des gels douches gommants ;

Respect de la peau : avec un pH neutre pour la peau, les produits douches sont testés sous contrôle dermatologique ;

100 % recyclable : la marque promet des flacons et capsules 100 % recyclable. Fabriqués en France également.