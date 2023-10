Apportez une touche de brillance à votre look grâce à ce bracelet Swarovski qui est actuellement en réduction grâce aux Flash days !

Intemporel et étonnant : le bracelet Swarovski Ginger est composé de métal rigide et de cristaux Swarovski incolores brillants pour cet éclat classique de la marque ;

Indémodable et stupéfiant : un disque de cristaux Swarovski étincelants sertis pavé est attaché à une chaîne délicate en métal doré rose, créant un bracelet chic et une élégance unique. De plus, vous pouvez ce modèle également en argent ;