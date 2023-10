Cet appareil culinaire à moins de 100 € va révolutionner vos repas ! Et il est actuellement à -20% !

À lire aussi

L’Easy Soup en promotion est-il une bonne affaire ?

La soupe maison est un plat qui plaît à tout le monde et qui ne rate jamais... Et, en plus, grâce à une promotion temporaire le soup-maker est à tout petit prix : que demander de plus ? Le Easy Soup de Moulinex est actuellement en promotion à 80 € au lieu de 150 € ! Noté 4,6/5, il a séduit plus de 5 000 utilisatrices et utilisateurs et est au meilleur prix sur Amazon. En effet, vous le retrouverez à 150 € chez Krëfel, ainsi que chez MediaMarkt ou Vanden Borre.

Le Easy Soup de chez Moulinex

Easy soup Moulinex ©Amazon

Bienvenue dans le monde de la cuisine simplifiée avec cette incroyable machine à soupe ! Préparez des soupes, veloutés, compotes ou smoothies pour 4 personnes en toute simplicité grâce à son généreux réservoir de 1,2 litre. Plus besoin de passer des heures en cuisine, car ce blender est équipé de cinq programmes réglables, vous faisant gagner un temps précieux, de 4 à 25 minutes seulement pour des délices maison.

L’ingénieuse double paroi de cette machine à soupe garde vos créations bien au chaud pendant 40 minutes après leur préparation. Avec ses 4 lames tranchantes, l’Easy Soup mixe vos soupes et préparations à la perfection, en fonction de votre choix : onctueux, avec ces morceaux, etc.

Et ce n’est pas tout, son design compact s’intègre parfaitement dans toutes les cuisines et son cordon électrique amovible ajoute une touche de praticité. Pour couronner le tout, l’Easy Soup de Moulinex est livrée avec un livre de recettes contenant 30 délicieuses suggestions pour préparer des soupes hivernales et estivales, des compotes savoureuses, des smoothies rafraîchissants et des desserts gourmands.