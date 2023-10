Cette scie circulaire de la célèbre marque Bosch est actuellement à -16 % ! Profitez dès aujourd’hui des réductions Prime Days sur Amazon !

Avec une progression de sciage rapide, cette scie circulaire Bosch dotée d’une grande autonomie grâce à son puissant moteur et aux batteries de 5,0 ah. Flexibilité et précision élevées, l’utilisation du rail de guidage permet d’effectuer des coupes à la fois rapides et précises. Pour tous les besoins, la scie circulaire Bosch est désormais en réduction sur Amazon à seulement 171€.