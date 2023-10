À lire aussi

Le saviez-vous ? Les 10 et 11 octobre, ce sont les Prime Days Amazon. Pour cette occasion, Amazon propose des centaines de produits à prix réduit… Et même un code promo de 10 € : FLASH10.

Iniu, la qualité au meilleur prix

La batterie externe obtient la note de 4,5/5 avec plus de 15 500 votes ! Vous pouvez donc compter sur un produit de qualité. La batterie externe bénéficie d’une promotion, qui vous fait économiser 2 € sur son prix. Pour seulement 22,99 €, vous obtenez un téléphone chargé à 65 % en une demi-heure ET une garantie de 3 ans sur votre batterie externe.

L’utilité d’une batterie externe

Une batterie externe vous permet de recharger votre smartphone lorsque sa batterie interne est faible, vous évitant ainsi de tomber en panne d’énergie lorsque vous en avez le plus besoin. Le fait que les batteries externes (et a fortiori celle que nous vous proposons dans cet article) soient compactes fait qu’elles sont aisément transportables, même dans un tout petit sac. Elles vous offrent donc une source d’alimentation où que vous soyez : en avion, dans le train, en camping, etc. D’ailleurs, il n’y a pas que les GSM qui soient concernés : les powerbanks sont compatibles avec une variété d’appareils ! Vous pouvez les utiliser pour recharger des tablettes, des liseuses, des écouteurs sans fil et d’autres gadgets électroniques.