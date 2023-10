Voici LE code promo Amazon à retenir pour le Prime Day Belgique de ces 10 et 11 octobre !

À lire aussi

Voici un échantillon de bons plans des Prime Days

Voici quelques bons plans des Prime Days de ces 10 et 11 octobre :

Vous ne voyez pas les mêmes pourcentages de réduction que ceux annoncés dans notre article ? C’est normal : Amazon annonce un pourcentage de réduction généralement moins “avantageux” en raison de la réglementation belge qui exige de comparer le nouveau prix avec le dernier prix, ce qui peut sous-estimer la réelle économie que vous obtenez. Comme nous suivons régulièrement les prix des produits, nous pouvons donc comparer par rapport au prix habituel ou à la concurrence.

Comment devenir Prime et pourquoi ?

La plupart des offres de ces Flash Days ne sont valables que pour les membres Prime Belgique. Outre ces prix fous, en étant membre Prime, vous bénéficiez également d’une livraison gratuite sur des milliers de produits, d’un accès à Prime Vidéo (qui comporte notamment de grosses séries comme “Les Anneaux du pouvoir”), d’un stockage illimité de vos photos sur Amazon photos et d’une foule d’autres avantages. Enfin, si vous hésitez, vous avez droit à 30 jours d’essai gratuit qui vous permettent de profiter tranquillement des bons plans de ces deux jours, puis de vous décider à vous engager plus longtemps.

Pourquoi passer sur Amazon Belgique ?

Si vous êtes sur Amazon France et même si vous êtes Prime, vous n’avez pas accès aux promos. Nous vous recommandons de transférer votre compte de la France vers la Belgique. Outre le fait que c’est la seule manière de profiter de tous les bons plans, l’abonnement belge est moins cher et plus de produits y sont proposés avec une livraison gratuite.