Ces 60 vernis semi-permanents sont à moitié prix jusqu'à minuit !

Si vous avez également besoin d'une lampe UV pour parfaire votre expérience de Nail Art, profitez de l'offre spéciale sur une lampe UV en promotion pendant les Prime Days. Votre passion pour les ongles n'a jamais été aussi accessible !

Les vernis semi-permanents UR Sugar

Le kit comprend 60 couleurs populaires, y compris des paillettes, des pastels, et des teintes néon foncées, en faisant un cadeau de nail art idéal pour diverses occasions. Ces vernis semi-permanents sont hautement pigmentés, adaptés à tous les tons de peau, faciles à appliquer sans former de bulles. Ils conviennent à un usage personnel ou professionnel et offrent des ongles soignés durant 14 jours ou plus.

La lampe UV Aokyom

Cette lampe à ongles est une LED UV de 168 W, utilisant une technologie à double longueur d’onde (365 nm + 405 nm) pour un séchage rapide de divers types de vernis à ongles, strass et colle à ongles. Équipée de 36 perles de lampe LED à longue durée de vie, elle réduit considérablement le temps de séchage. Elle propose quatre options de durées de séchage (10 secondes, 30 secondes, 60 secondes et 99 secondes) pour répondre aux besoins individuels. En l’absence de réglage manuel, elle passe en mode basse température de 99 secondes, ce qui est doux pour les yeux et la peau.

Pourquoi du vernis semi-permanent ?

Les vernis semi-permanents sont une avancée majeure dans le domaine de la manucure. Contrairement aux vernis traditionnels, ils offrent une couleur durable qui peut durer jusqu’à trois semaines sans écailler ni s’estomper. Pour les appliquer, on a besoin d’une lampe UV ou LED qui catalyse le produit, le rendant solide et résistant. Avant l’application, il est essentiel de préparer les ongles en les nettoyant et en les polissant légèrement pour une adhérence optimale. Ces vernis offrent une finition brillante qui résiste aux éraflures et aux chocs, assurant des ongles impeccables pour une durée prolongée.