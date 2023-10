Ces écouteurs sans fil Bose sont en réduction en ce moment sur Amazon. Parfait pour écouter de la musique en mouvement !

Les écouteurs Bose QuietComfort Earbuds II constituent un compagnon musical élégant et polyvalent conçu pour vous et toutes vos activités. Dotés de la technologie de calibrage audio CustomTune, ces écouteurs sans fil personnalisent intelligemment la réduction de bruit et les performances sonores pour s’adapter à vos oreilles. Vous obtenez ainsi la meilleure réduction du bruit au monde et un son profond et immersif avec des basses puissantes, à la maison comme en déplacement. Pour assurer confort et stabilité tout au long de la journée, ces écouteurs sont livrés avec le kit Bose Fit, qui comprend 3 embouts souples en silicone et 3 bandes de stabilité différentes à assortir pour trouver le meilleur ajustement. Et tout ça, pour seulement 190€ sur Amazon.