C’est fini à minuit : notre top 14 des bons plans des Prime Days Amazon Belgique !

La balance connectée Omron à -41 %

Elle calcule le poids, la graisse viscérale, la graisse corporelle, le muscle squelettique, le métabolisme au repos et l’IMC en quelques secondes et vous donne accès à une application très pratique pour garder votre historique. La balance connectée Omron est, en plus, à un prix réduit pendant les Prime Days.

Le Moulinex Blender chauffant à -20 %

Cet appareil à soupe vous permet de préparer des repas sains en deux temps trois mouvements ! Soupes, smoothies, compote… il ne vous reste qu’à couper les ingrédients et laisser la machine faire !

L’aspirateur robot Lefant à -45 %

Avez-vous une aversion pour les corvées ménagères ? Pourquoi ne pas laisser un aspirateur robot prendre en charge le nettoyage de votre intérieur ? Le modèle Lefant que nous présentons combine les fonctions d’aspiration et de lavage, et pendant les Prime Days, il est disponible à un prix exceptionnel de 230 € au lieu de 420 €, ce qui représente une réduction significative de 190 € !

Le lisseur Babyliss à -45 %

Il sert à lisser ou à boucler avec la même efficacité et, en plus, il est en promotion pour les Prime Days : ce lisseur Babyliss deux-en-un a décidément tout pour plaire !

La station de chargement Belkin trois-en-un pour appareils Apple à moitié prix

Cette station ultra-pratique permet de charger vos trois appareils Apple préférés en même temps et sans fil qui s’emmêlent. Habituellement à 119,99 €, elle voit son prix réduit de 60 € pendant les Prime Days, soit 59,99 € seulement. Et avec le code “FLASH10”, vous pouvez même encore faire baisser ce prix à 49,99 €, puisqu’il vous offre 10 € de réduction supplémentaires.

Les écouteurs Sony sans fil à -50 %

Parfaits au travail, dans la rue ou pour faire du sport, les earbuds Sony, légers et compacts, vous offrent une expérience sonore de haute qualité. De plus, leur prix réduit à seulement 49,99 € en fait une bonne affaire indéniable !

L’aspirateur-balai Philips à -40 %

Le prix de cet aspirateur balai sans fil passe de 279,99 € (prix catalogue) à 164,99 €, soit plus de 100 € d’économie, à l’occasion des Prime Days Amazon. Sa brosse 180° permet une aspiration impeccable et la technologie PowerCyclone7 une grande efficacité.

L’aspirateur traîneau Philips Serie 2000 à -28 %

Vous préférez les aspirateurs traditionnels ? Bonne nouvelle : vous pouvez aussi profiter des prix intéressants des Prime Days, puisque cet aspirateur de qualité est également en promotion et que son achat sur Amazon vous fait économiser plus de 30 € par rapport aux autres e-commerces.

La perceuse-visseuse Bosch à -30 %

Le prix de ce set qui comprend 35 pièces, dont la perceuse-visseuse, dégringole de 302,52 € (prix catalogue) à 206,29 €. Parfait pour les bricoleuses et les bricoleurs qui aiment travailler avec du matériel de qualité et faire de bonnes affaires.

L’adaptateur auto pour iOs et Android à -34 %

Conçu pour transformer votre CarPlay filaire en CarPlay sans fil et compatible avec Android et iOs, cet adaptateur auto bénéficie d’une réduction de 34 %, ce qui fait passer son prix de 115,99 € à 75,99 €.

Les AirTags à -20 %

Indispensables pour ne plus rien perde, les AirTags sont à tout petit prix durant les Flash Days. Leur prix passe de 129 € pour 4 à 92,99 € et, à la pièce, de 39 € à 32,99 €, avec les promotions et le code promo des Flash Days.

La montre de luxe Michael Kors à -60 %

Cette montre magnifique est presque bradée pendant ces Prime Days : son prix passe de 280 € à seulement 108,7 €.

Le monopoly version tricheur et tricheuse à -50 %

Pour encore plus de suspens, le Monopoly revient en version “triche” et, attention, des menottes sont prévues pour celui ou celle qui se fera attraper ! Le jeu est en réduction à 18,56 € au lieu de 35,99 € habituellement.

Les pourcentages de réduction sur Amazon

Vous pourriez voir, sur Amazon, un pourcentage de réduction moins bas que ce à quoi vous vous attendiez. La raison en est que nous suivons les prix des produits en permanence et savons à quoi correspond le prix habituel d’un produit donné. La réglementation belge oblige les sites de commerce électronique à comparer le nouveau prix d’un produit avec son dernier prix. Cela signifie qu’ils doivent non seulement tenir compte du prix de base, mais aussi du prix de la veille.

Imaginez que vous envisagez d’acheter une machine à café sur Amazon. Le prix habituel de cette machine à café est de 100 €. Cependant, vous remarquez une réduction affichée sur Amazon, mais le pourcentage de réduction semble plus bas que ce à quoi vous vous attendiez.

La raison de cela est liée à la manière dont Amazon, conformément à la réglementation belge, calcule les pourcentages de réduction. En Belgique, les sites de commerce électronique sont tenus de comparer le nouveau prix d’un produit avec son dernier prix, ce qui inclut à la fois le prix de base (100 € dans ce cas) et le prix précédent (le prix d’hier).

Imaginons que les réductions se sont déroulées comme suit :

Hier, la machine à café était proposée avec une réduction de 25 % par rapport à son prix de base. Donc, le prix d’hier était de 75 € (100 € – 25 % de réduction) et le pourcentage affiché de -25 %.

Aujourd'hui, Amazon applique une réduction supplémentaire de 5 % sur le prix d’hier, qui était de 75 €, et, si vous regardez simplement le pourcentage de réduction affiché aujourd’hui, vous verrez qu’il est de seulement 5 %.

Cependant, ce pourcentage ne reflète pas pleinement l’ensemble de la réduction que vous avez obtenue. La réduction est en réalité meilleure que ce que suggère le pourcentage de 5 %, car elle est basée sur une réduction initiale de 25 % par rapport au prix de base (100 €). Ainsi, bien que le pourcentage de réduction actuel soit de 5 %, la réduction totale que vous avez obtenue est en fait de 30 % par rapport au prix de base (25 % + 5 %). Donc, vous avez économisé 30 € sur la machine à café, ce qui est un meilleur deal que ce que le pourcentage de 5 % seul laisserait penser.

Les prime days Amazon en Belgique

Les Prime Days ont lieu les mardi 10 et mercredi 11 octobre 2023. De plus en plus de médias proposent de préparer ses cadeaux pour les fêtes bien à l’avance pour faire des bonnes affaires : c’est l’occasion rêvée ! En effet, pendant ces deux jours, des milliers de produits sont à tout petit prix. Ceux-ci ne sont applicables que pour les membres Prime Belgique. Si vous êtes membre Prime France, nous vous recommandons de transférer votre compte : en effet, l’abonnement à la version “belge” est moins cher, mais surtout, cette dernière est la seule qui vous permet de profiter des réductions de ces Prime Days Belgique.