Cette balance connectée, très appréciée par les internautes, est à moitié prix durant le Prime Day Big Deal !

La balance connectée Omron Viva

L’OMRON VIVA Smart Scale est une balance intelligente qui mesure avec précision plusieurs paramètres de santé, notamment le poids, la graisse viscérale, la graisse corporelle, le muscle squelettique, le métabolisme au repos et l’IMC. Elle offre un suivi complet de la santé en fournissant des informations essentielles pour réduire le risque de maladies cardiaques et améliorer la santé globale. Cette balance intelligente reconnaît automatiquement les utilisateurs et utilisatrices et affiche rapidement les résultats sur un grand écran. De plus, elle synchronise les données de manière transparente avec l’application OMRON connect via Bluetooth, ce qui permet de suivre et de partager facilement ses progrès. Compatible avec iOS et Android, elle est un outil précieux pour mieux comprendre votre santé et votre forme physique.

Pourquoi investir dans une balance connectée ?

L’importance d’avoir une balance connectée dans notre vie moderne va bien au-delà de la simple mesure du poids corporel. Ces dispositifs intelligents jouent un rôle essentiel dans la gestion de notre santé globale. Ils fournissent des informations cruciales sur la composition corporelle, la graisse viscérale, la masse musculaire, le métabolisme au repos et l’IMC, nous permettant ainsi de mieux comprendre notre état de santé. Grâce à ces données précises, nous pouvons prendre des décisions éclairées concernant notre alimentation, notre niveau d’activité physique et notre mode de vie en général. L’un des avantages les plus significatifs des balances connectées est leur capacité à suivre les progrès au fil du temps. En enregistrant régulièrement nos données, nous pouvons voir les tendances à long terme et évaluer l’efficacité de nos efforts pour maintenir ou améliorer notre bien-être. Cela crée un puissant incitatif pour rester engagé dans des choix de vie sains.