Grâce aux Prime Days, ce chromecast 4k est actuellement en réduction ! La qualité haut de gamme à bas prix.

Du divertissement plein les applis : parcourez plus de 400 000 films et épisodes de séries TV, ainsi que des millions de chansons grâce aux applications telles que Netflix, YouTube ou encore Spotify ;

Un streaming haute qualité : profitez d’un streaming rapide et bénéficiez d’une excellente qualité d’image en 4K donnant des couleurs plus vives grâce à la technologie HDR ;

Donnez de la voix : appuyez sur le bouton de l’Assistant Google sur la télécommande et demandez-lui de rechercher des séries, ou d’effectuer des recherches par genre, actrice et bien plus. Dites simplement “Hey Google, que puis-je regarder ?” et utilisez la télécommande pour régler le volume, changer de source, lire de la musique ou afficher des réponses à l’écran ;