À lire aussi

Pour la cuisine : le lot de 4 bols mélangeurs

Lot de 4 bols ©Amazon

Ce set de bols en acier inoxydable de HEYNNA se compose de 4 bols mélangeurs modernes d’une capacité de 2L, 2,5L, 3L et 4,5 litres. Pour untilisation polyvalente comme bol à pâte, grand saladier et bol mélangeur. De plus, vous retrouverez ce lot à -50 %, faisant passer son prix de 50€ à 25€. Notés 4,5/5, ces bols ne pourront que vous plaire !

Pour votre thé : la théière en verre

Théière en verre ©Amazon

Fabriquée en verre borosilicate, la théière Celebration garantit à votre thé un goût aussi pur que possible. La théière et l’infuseur en verre transparent sont solides mais légers et vous donnent une vue à 360 degrés des feuilles de thé qui s’ouvrent à l’intérieur. Capacité généreuse de 1,2L, elle permet de préparer jusqu’à cinq tasses de thé. De plus, elle est actuellement à -74 % ce qui baisse son prix de 35€ à 9€.

À lire aussi

Pour votre recharge : la batterie externe

Batterie externe ©Amazon

À -54 %, cette batterie externe est à seulement 16€ au lieu de 35€. De plus elle vous permet de recharger plusieurs appareils en simultané notamment votre iPhone, vos AirPods ainsi que votre iPad, par exemple. Notée 4,4/5, cette batterie est un indispensable de la High tech.

Pour votre iPhone : la coque de téléphone

Coque iPhone ©Amazon

La coque LifeProof WĀKE change la donne avec sa construction intégrant 85 % de plastique recyclé issu des océans, sans sacrifier en performance. En effet, elle résiste à des chutes de 2 mètres pour garantir une protection optimale de votre smartphone. De plus, elle est actuellement à -74 % ce qui diminue son prix de 20€ !

À lire aussi

Pour la musique : les écouteurs sans fil

Écouteurs sans fil ©Amazon

Avec 42 heures d’autonomie, ces écouteurs possèdent un affichage LED qui est un indicateur de haute définition des écouteurs Bluetooth Aoslen. Vous pouvez ainsi facilement contrôler en un coup d’œil la puissance de 1 à 100 %, la puissance restante ou la progression de la charge du boîtier. Lorsque les écouteurs Bluetooth sont complètement chargés, ils peuvent fournir jusqu’à 6-8 heures de lecture et 42 heures de lecture supplémentaires avec le boîtier de charge. De plus, à -74 %, ces écouteurs sont à 20€ au lieu de 80€, et ils sont approuvés par près de 1 500 utilisatrices et utilisateurs avec une note de 4,7/5.

Pour la pousse des cheveux : les gélules alimentaires

Gélules Biotine ©Amazon

Surnommée vitamine H, B7 ou encore B8, la biotine est essentielle à notre organisme. Un manque de biotine abime le cheveu et provoque des problèmes de peau. La biotine est l’allié beauté n°1 : elle renforce les ongles, est efficace contre la chute des cheveux et rend la peau éclatante ! La formule de ces gélules repose sur une sélection rigoureuse des meilleurs ingrédients afin de proposer un produit plus complet qui agit en profondeur. Cette Biotine est élaborée de la façon la plus pure possible : sans OGM, sans gluten et sans excipient. Actuellement à 11€ au lieu de 20€, ces gélules ont été testées et approuvées par 5 900 utilisatrices et utilisateurs.