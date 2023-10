La gamme d’Air Fryers de chez Philips est actuellement en promotion jusqu’à -30 % ! Cuisinez sainement sans pour autant vous restreindre.

À lire aussi

Est-ce une bonne affaire ?

Connu de tous, l’Air Fryer est l’électroménager indispensable actuellement dans sa cuisine. En effet, il vous fait économiser un gain de temps considérable et vous permet de manger plus sainement afin de cuire tous vos aliments avec une quantité d’huile minime. En comparant avec les concurrents, vous retrouverez celui d’1 à 2 personnes à 112€ sur Coolblue tandis qu’ici il est à 79€ sur Amazon. L’Air Fryer de 2 à 3 personnes est à 140€ sur MediaMarkt tandis qu’Amazon le vend à 100€. Concernant celui de 4 à 5 personnes, Krëffel le vend à 160€ tandis qu’il est à 142€ sur Amazon et finalement celui de 7 personnes et plus est vendu à 400€ sur le site Philips alors qu’il est à 350€ sur Amazon.

L’Air Fryer de chez Philips

Air Fryer de chez Philips ©Amazon

Grande friteuse sans huile : avec une cuve de 4L jusqu’à 8.3L, préparez vos plats simplement. Que ce soit des frites, poulet, gâteaux et légumes, vous bénéficiez de 7 programmes préréglés avec un écran tactile afin de choisir le meilleur mode de cuisson ;

Une façon plus saine de cuisiner : des repas contenant jusqu’à 90 % moins de matières grasses grâce à cette friteuse sans huile. Leader mondial, faites frire, cuire, rôtir, griller et réchauffer vos plats en un rien de temps ;

Recettes personnalisées : téléchargez l’application NutriU pour trouver des recettes saines et personnalisées. Suivez-les étape par étape pour une absolue simplicité de vos préparations ;

Croustillant à l’extérieur, moelleux à l’intérieur : la technologie Rapid Air fait circuler l’air chaud pour des aliments croustillants et tendres. De plus, la fonction Fat Removal capture l’excès de graisse ;

Nettoyage simple : les Air Fryers sont dotés de pièces amovibles qui sont lavables au lave-vaisselle.