Top 5 des meilleures lingettes bébé et guide d'achat 2023 : comment choisir ses lingettes pour bébé ?

Notre top 5 des lingettes pour bébé

Même si les lingettes sont idéales et prêtes à l’emploi, il est peu recommandé d’en faire des produits du quotidien en remplacement d’un gant avec de l’eau, du savon et/ou du liniment. Les lingettes pour bébé sont à réserver aux déplacements, lorsqu’il n’y a pas d’eau et de savon à proximité.

Lingettes Harmonie Aqua de Pampers : pour la toilette complète de bébé

Lingettes Pampers ©Amazon

Les lingettes Harmonie Aqua de Pampers sont formulées pour être passées sur l’ensemble du corps et du visage de bébé. En plus de l’eau, elles contiennent des agents nettoyants et protecteurs pour réduire le risque des irritations cutanées engendrées par un dérèglement du pH. Ces lingettes Harmonie Aqua de Pampers contiennent uniquement de l’eau purifiée et 100 % de fibres d’origine naturelle, ce qui offre une sensation de douceur à la peau des bébés. Testées dermatologiquement, ces lingettes jetables respectent les peaux délicates et sensibles.

Lingettes de coton bio à l’eau de Mustela : les meilleures lingettes à l'eau

Lingettes pour bébé Mustela ©Amazon

Les lingettes de coton bio à l’eau de Mustela nettoient délicatement la peau du visage, des mains, du siège et de tout le corps des bébés et des enfants. Elles laissent la peau apaisée, douce et hydratée. Ces lingettes humides de coton bio à l’eau de Mustela sont composées de fibres 100 % naturelles et formulées avec 99 % d’eau purifiée. Elles sont enrichies en aloe vera bio, pour laisser une sensation agréable de fraîcheur.

Lingettes bébé de WaterWipes : adaptées aux peaux sensibles

Lingettes bébé WaterWipes ©Amazon

Les lingettes bébé de WaterWipes ne contiennent que deux ingrédients : 99,9 % d’eau et une goutte d’extrait de fruit. Grâce à cette formule, ces lingettes jetables conviennent aux peaux sensibles des nourrissons et des prématurés. Elles sont hypoallergéniques. Les lingettes bébé de WaterWipes ne contiennent pas de colorant artificiel, de parfum ou de sulfates. Ce sont des produits purs qui rendent les fesses des bébés propres et douces.

1ères lingettes nettoyantes d’Uriage : des lingettes hydratantes

Lingettes bébé Uriage ©Amazon

Les 1ères lingettes nettoyantes d’Uriage sont enrichies en eau thermale. Elles assurent un nettoyage en douceur et éliminent toutes les impuretés des peaux délicates des nourrissons. Elles comportent des actifs hydratants et adoucissants. Leur composition laisse la peau parfumée. Ces 1ères lingettes nettoyantes d’Uriage sont adaptées à une utilisation occasionnelle pour réaliser une toilette à la fois rapide et efficace.

Lingettes bébé de Bambino Mio : les meilleures lingettes lavables

Lingette bébé Bambino Mio ©Amazon

Comme les carrés conçus pour le change des bébés, les lingettes bébé de Bambino Mio représentent une alternative économique, écologique et naturelle pour remplacer les lingettes jetables. Constituées de fibres de coton, elles s’emploient avec de l’eau. Ces lingettes bébé de Bambino Mio sont absorbantes et participent à l’hygiène des bébés. Une fois salies, il suffit de les laver en machine pour les réutiliser. Une lingette nettoyante peut être réservée pour le change, une autre pour le visage et une autre encore pour le reste du corps.

Comment choisir ses lingettes pour bébé ?

Les fesses des bébés sont sensibles, car elles sont en contact direct avec la couche toute la journée. La peau des nourrissons est très sensible et sujette aux allergies. Le choix des lingettes pour bébé doit donc être dicté par plusieurs critères :