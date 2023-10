Top 5 des meilleurs adoucissants lessive et guide d’achat 2023 : comment choisir son assouplissant ?

Notre top 5 des meilleurs adoucissants

Voici notre top 5 des meilleurs adoucissants :

L'adoucissant au meilleur rapport qualité/prix

Assouplissant Arbre Vert ©Amazon

Parmi toute l’offre existante, l’adoucissant concentré écologique Éveil floral L’Arbre Vert offre une excellente qualité pour un petit prix. Sa composition, sans colorants et sans isothiazolinone ou ses dérivés, en fait un produit hypoallergénique. Elle est parfaite pour les peaux sensibles et spécialement celle des bébés. Vous apprécierez sans aucun doute sa douce senteur florale. L’adoucissant est vendu en flacon de 800 ml. Sa bouteille se compose de plastique recyclé et recyclable. Notez également que le faible coût du produit se combine avec un nombre élevé de lavages : 53 en tout.

Le parfum le plus agréable

Assouplissant Lenor ©Amazon

L’adoucissant Lenor Capri concentré est vendu en flacon de 550 ml, sous forme liquide. Il s’utilise pour 22 lavages. Sa formule laisse le linge souple et frais, avec moins de plis. L’odeur de cet assouplissant n’est ni écœurante ni forte, elle est simplement fraîche, évoquant la brise marine de Capri. Ce produit testé dermatologiquement ne provoque pas d’irritation sur la peau. Dans une démarche écologique, le flacon est recyclable à 50 %.

L'assouplissant végan

Assouplissant eco vert ©Amazon

Ecover Sensitive Fleurs de pommier et amande est vendu en bouteille de 725 ml. Il couvre 25 lavages. Dans une démarche écoresponsable, la bouteille est en plastique recyclé et végétal. Le produit lui-même est à base d’ingrédients végétaux et biodégradables. Il comprend un actif adoucissant sans huile de palme, dérivé de l’huile de colza d’origine européenne. En plus, le produit convient aux végans, puisqu’il est produit sans cruauté envers les animaux et ne contient pas de dérivés animaux. Testé dermatologiquement, il convient aux peaux sensibles. Il laisse un linge souple et doux, avec un parfum de fruit agréable.

L'adoucissant pas cher

Assouplissant soupline ©Amazon

L’adoucissant Soupline concentré parfum grand air est vendu en bidon de 1,3 litre, pour un petit prix. Il peut servir pour 56 lavages et offre un maximum d’efficacité avec une plus petite quantité de produit. Cet adoucissant parfume délicatement les vêtements et le linge d’une senteur fraîche et légère. Il agit efficacement sur le linge qui doit être repassé, en rendant la fibre plus souple. Sa formule a été testée dermatologiquement, pour assurer le respect de la peau des grands comme de celle des bébés. Les bidons sont en plastique 100 % recyclé et recyclable.

L'adoucissant écologique

Assouplissant Rainett ©Amazon

L’assouplissant Rainett Zero % est vendu en bouteille de 750 ml. Ce produit ne contient ni colorant, ni conservateur, ni parfum, ce qui lui vaut d’être apprécié par tous ceux qui recherchent des produits purs. En plus de ses qualités écologiques, il ne laisse aucune odeur sur le linge lavé, juste l’odeur du propre et du savon. Testé par des dermatologues et reconnu hypoallergénique, il est recommandé pour l’entretien du linge des personnes à la peau sensible. Cet adoucissant présente un coût très peu élevé et peut couvrir jusqu’à 31 lavages.

Comment choisir son assouplissant ?

Votre assouplissant doit apporter douceur et souplesse à votre linge. Il y dépose une bonne odeur qui dure longtemps. Mais comment choisir le bon adoucissant ? Comme pour tous les produits d’entretien ou les détergents, vous devez tenir compte de certains critères avant l’achat :

La qualité de la marque : certaines marques sont réputées pour leur qualité (Lenor, Cajoline, Rainett, L’Arbre Vert), leur nom est un gage de qualité ;

Le type d’adoucissant : il existe deux types d’assouplissant. L’assouplissant dilué se distingue de l’assouplissant concentré. Celui qui est dilué a l’avantage d’être moins agressif sur certaines peaux, mais il est plus encombrant. Il a tendance à disparaître du marché au profit des adoucissants concentrés, voire ultraconcentrés ;

La forme de l’adoucissant : il existe des adoucissants sous forme liquide à placer dans le compartiment dédié de la machine à laver, à côté du compartiment à lessive ; d’autres sont sous forme de perles ou de capsules. Ces deux derniers formats sont les plus pratiques, car le dosage est prédéfini et le produit se place directement dans le tambour du lave-linge ;

Le nombre de lavages : cet indicateur figure sur tous les emballages. Il précise combien de temps dure chaque bouteille et permet ainsi de faire la comparaison avec d’autres produits ;

Le parfum : certains parfums sont plus ou moins forts, plus ou moins entêtants… Peut-être préférez-vous une odeur végétale, de brise marine, d’huile essentielle, de savon de Marseille ? Certains produits ne dégagent même aucune odeur ;

La spécificité de l’adoucissant : des indications présentes sur l’emballage peuvent vous aider à différencier les produits. Certains proposent une fraîcheur intense ou longue durée, d’autres préservent les couleurs ou bien sont hypoallergéniques, par exemple ;

Le caractère écologique : de plus en plus d’adoucissants bannissent les produits chimiques et se tournent vers des produits dits “verts”. Sur certaines marques, des labels garantissant le caractère écologique, notamment Ecolabel ou ASEF. Il est souvent indiqué que le plastique de l’emballage est issu de matière recyclée ou encore que l’emballage est entièrement recyclable ;

Le critère hypoallergénique : la mention hypoallergénique se trouve sur de nombreux assouplissants, ceux-ci contiennent moins de parfums synthétiques, donc moins d’allergènes susceptibles d’irriter la peau.