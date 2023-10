Votre nouvel allié contre le froid : ce pull à capuche qui est en même temps une couverture vous gardera au choix chez vous !

À lire aussi

Est-ce une bonne affaire ?

Numéro un des ventes, ce pull couverture a conquis plus de 1 300 utilisatrices et utilisateurs en laissant une note de 4,5/5 ! De plus il est à seulement 26€ sur Amazon tandis qu’il est 10€ plus cher sur La Redoute ou Zalando.

Le pull à capuche couverture

Pull couverture ©Amazon

Conception unique : ce sweat à capuche confortable allie la chaleur d’une couverture chaude au confort de votre sweat-shirt préféré. En effet, fabriquée avec de la polaire d’un côté et du tissu sherpa de l’autre, celui-ci laisse une sensation de peau de bébé et retient la chaleur extrêmement bien ;

Taille unique : ce pull est taille unique afin de convenir à tous et il adopte un style mixte. De plus, pour vous garder au chaud et au chaud de la tête aux pieds, il y a également une grande et spacieuse poche pour garder ce dont vous avez besoin à portée de main ;

Pratique : cette couverture portable vous aide à rester au chaud lors de l’hiver même si vous êtes en train de lire, jouer, étudier, regarder la TV sur le lit, canapé, etc. ;

Manches élastiques : les extrémités des manches ont des poignets élastiques pour que vous puissiez les maintenir en place et utiliser vos mains que ce soit sur votre bureau, en train de lire, de cuisiner et autres.