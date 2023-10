La bonne nouvelle, c’est que ce code est cumulable avec les bons plans habituels d’Amazon : et donc, sur les 5 bons plans de la semaine que nous vous recommandions hier !

À lire aussi

Mais des milliers d’autres produits sont également éligibles pour cette promotion : par exemple, la friteuse sans huile Philips est actuellement en réduction de 21 %, soit 109,99 € plutôt que 139,99 € : vous pouvez y ajouter les 10 € de réduction et faire passer l’airfryer en dessous de la barre des 100 € !

Même chose pour ces casseroles Tefal de grande qualité, déjà à -34 % (soit 79,99 € au lieu de 122,11 €), qui ne vous coûtent finalement que 69,99 € !

10 € de réduction également pour ces deux très belles tables de chevet, déjà à -10 %.

S'inscrire sur Amazon en Belgique

Si vous êtes déjà membre Prime d’Amazon France, vous pouvez demander un remboursement de votre abonnement, tout en vous inscrivant à Prime Belgique. Le fait d’être membre d’Amazon Belgique vous donne accès à ce code promo exclusif, mais également à plus de produits en livraison gratuite et à un catalogue pensé pour la Belgique. Petit bonus : l’abonnement belge est moins cher ! Vous n’êtes toujours pas convaincu ? Amazon Prime offre 30 jours d’essai gratuit ! Si vous n’avez pas d’abonnement Prime du tout, les avantages à en prendre un sont nombreux : la livraison gratuite, mais également l’accès à Amazon Vidéo, par exemple, et ses séries incontournables !