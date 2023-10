Cette manette de PS5 est actuellement 20€ moins chère sur Amazon que sur le marché grâce à un code promo spécial !

Envie de jouer à plusieurs ? Voici la manette sans fil DualSense pour PS5 pour une expérience de gaming plus intense et innovante. Compatible avec PC via une connexion filaire en USB, elle est dotée d’un haut-parleur et microphone intégrés, d’une prise casque, d’une détection de mouvement 6 axes, d’un port USB-C, etc. De plus, elle est actuellement en réduction grâce au code promo “BE10” pour la première année d’Amazon Belgique.