Voici le dupe parfait du Dyson Airwap pour moins de 140€ sur Amazon ! Découvrez-le.

Vaut-il vraiment le coup ?

Comme dit précédemment, l’original de chez Dyson vaut à peu près 700€ pour ses 7 embouts de brosse différents. ici, UKLISS propose cette brosse soufflante 7 en 1 qui est donc à la fois, un sèche-cheveux, une brosse soufflante, un fer à boucler à air, etc. De plus, il est seulement à 140€ sur Amazon, ce qui fait une différence de presque 600€ comparée à celui de Dyson. Testé par 150 utilisatrices et utilisateurs, il a été noté 3,9/5.

Air styler de UKLISS

Airstyler UKLISS ©Amazon

7 en 1 : L’Airstyler 7 en 1 comprend 1 sèche-cheveux, 2 air boucleur à cheveux, 1 brosse soufflante ronde, 1 brosse lissante pour cheveux, 1 diffuseur cheveux, 1 buse pour le lissage. Vous pouvez donc boucler, lisser, donner du volume et coiffer tout en économisant votre temps et votre argent,

Automatique absorption : il contient 200 millions d’ions négatifs pour éviter les frisottis, ce qui rend vos cheveux soyeux. Créez des boucles volumineuses, lisses et naturelles sans chauffer à l’extrême,

Nettoyage automatique : appuyez sur le bouton de vitesse pendant 3 secondes lorsque le sèche-cheveux est éteint et ensuite démarrez la fonction de nettoyage automatique, arrêtez. Vous pouvez éliminer la poussière et les impuretés du filtre interne ;

Fonction de verrouillage : le sèche-cheveux a une fonction de verrouillage. Cela permet d’éviter de toucher accidentellement d’autres fonctions de bouton pendant le coiffage. Lorsque vous glissez vers le bouton de verrouillage, tous les boutons seront verrouillés et ne pourront pas être utilisés. Lorsque vous glissez vers le bouton de déverrouillage, tous les boutons reviennent à une utilisation normale.